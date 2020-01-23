Двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов с ошибкой исполнили короткую программу на чемпионате Европы в австрийском Граце. Дуэт сорвал поддержку, в результате чего чуть не произошло падение, но Тарасову удержал партнер. За прокат короткой программы фигуристы получили 73.5 балла.

— Произошла случайность, — сказала Тарасова. — Испугаться не успела, только увидела, что приближается лед, но увидела, что приближается лед и подумала, что нужно подставить ногу, плюс знала, что Володя меня держит. На тренировках такие ситуации не отрабатываем, всегда все стараемся на максимум. Произвольную программу на турнире спортивные пары представят в пятницу 24 января, начиная с 21.00 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)