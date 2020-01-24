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Елизавета Туктамышева — о выступлении россиянок на ЧЕ: «Красиво, чисто, технично откатались»

24 января 2020, 22:59

Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление россиянок в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Граце. По итогам программы всю тройку лидеров составляют россиянки — Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова.

— Очень красиво, чисто, технично откатались. Зрители, в том числе и я, получили наслаждение от этого, — сказала Туктамышева в эфире Первого канала.

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