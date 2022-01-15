Даниэль Грассль: «Надеюсь, в будущем я смогу потренироваться у Тутберидзе»

Итальянский фигурист Даниэль Грассль после чемпионата Европы выразил желание поработать с Этери Тутберидзе.

— Я большой фанат Марка (Кондратюка — Прим. «СЭ»). Надеялся, что он выиграет.

— У вас нашивка с логотипом итальянской полиции. Это ваш спонсор?

— Да, это наш спонсор. Они нас поддерживают, пока мы катаемся. А после, в будущем, мы можем быть полицейскими.

— Хотите пойти в полицию?

— Посмотрим, что готовит мне будущее.

— Вы говорили, что хотели бы позаниматься у Этери Тутберидзе.

— Да, я действительно очень хотел бы попробовать потренироваться у Тутберидзе летом (на сборах), но этого не случилось то из-за ковида, то из-за того, что мне надо было в армию. Надеюсь, в будущем мне удастся к ней съездить.

Грассль занял второе место на чемпионате Европы, набрав 274,48 балла. Победил россиянин Марк Кондратюк (286,56).