«Практически вся команда переболела». Российские фехтовальщики готовы к Олимпиаде

За месяц до Игр-2020 руководители нашей команды обсудили вакцинацию спортсменов, последствия заболевания коронавирусом и цели на Олимпиаду.

В международном мультимедийном центре прошла онлайн-конференция по подготовке сборной России по фехтованию к Олимпийским играм в Токио. Спикеры были серьезными: президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент федерации фехтования страны Александр Михайлов, старший тренер сборной Ильгар Мамедов и старший тренер по сабле Дмитрий Глотов. Как проходил олимпийский отбор, на что могут рассчитывать российские спортсмены в Токио и какой будет сама Олимпиада — все это успели обсудить буквально за час.

Об атмосфере Олимпийских игр

— Олимпийские игры ожидаются непростыми, они пройдут взаперти. К сожалению, зрителей не будет, — рассказал президент Федерации фехтования России Александр Михайлов. — Наша программа 300 спартанцев — мы посылали на соревнования группу поддержки, болельщиков, их не будет. Состав делегации усеченный. Не все, кто должен был поехать, поедут. Количество аккредитаций ограничено.

Михайлов поделился планами на оставшийся перед соревнованиями месяц и поделился информацией о непростой ситуации с коронавирусом в сборной России:

— Перед Токио наши спортсмены поедут в Хабаровск на двухнедельный сбор — часовой пояс почти тот же. Надеемся на успешное выступление, хотя эпидемия дала о себе знать: 99 процентов спортсменов и тренеров переболели, у некоторых до сих пор есть проблемы со здоровьем. Некоторые не смогли отобраться по этой причине в команду. Например, Татьяна Гудкова.

Впервые на Олимпийских играх будет принимать участие дочь президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова — София. Олимпийского чемпиона и главу ОКР спросили, будет ли он как-то по-особенному переживать за свою дочь и что он скажет ей перед стартом:

— Перед стартом ей все скажет ее тренер. Лучше него никто ничего сказать не может. Как отец буду искренне болеть за свою дочь. Как новосибирец буду болеть за нее и за Веню Решетникова, как представитель Олимпийского комитета — за Соню Великую, которая является представителем комиссии спортсменов, как глава Олимпийского комитета России — за всю дружную фехтовальную команду, какой она всегда и была. Буду болеть и поддерживать любого члена команды.

Станислав Поздняков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

О целях на турнир в Токио

На Олимпийских играх в Японии именно в фехтовании будет одно приятное нововведение — число дисциплин, в которых разыгрываются награды, увеличили до двенадцати. Тем больше шансов у спортсменов стать чемпионами — раньше два вида чередовались и выбывали из программы Игр:

— Хотел бы обратить внимание, что фехтование приобрело два дополнительных комплекта наград, которые будут разыграны на Олимпиаде, — упомянул Станислав Поздняков. — В предыдущие годы разыгрывалось 10 комплектов, и по системе ротации два вида — один мужской, один женский — не могли участвовать на Олимпиаде. Впервые олимпийская команда будет представлена так широко на Играх.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро сборная России по фехтованию взяла четыре золотых медали, что воспринялось как успех. Сейчас возможно получить больше — хотя тренеры и не любят загадывать заранее. Тем более что подготовка была сложной:

— Мы можем надеяться на такой успех, это возможно, — признается президент федерации Александр Михайлов. — Надо сказать, что есть определенные факторы, которые могут помешать. Не было настоящего длительного спарринга со спортсменами из других стран. Практически не проводились соревнования, как чемпионат Европы. Но не мы одни в таких условиях — многие сборные испытывают подобные трудности. Мы не в самом худшем положении — пытались постоянно проводить турниры для сильнейших, чтобы осуществить спарринг. Иногда приглашали спортсменов из других стран. Потенциал у команды есть — есть и именитые спортсмены, и молодые.

В 2020 году в кинотеатрах вышел фильм «На острие», в основе сюжета — противостояние двух спортсменок-фехтовальщиц. Прообразами стали олимпийские чемпионки Яна Егорян и Софья Великая:

— То, что планировалось сделать до пандемии, случилось только в октябре 2020 года. Фильм получился хорошим и эмоциональным, если смотреть не с точки зрения фехтования, а с точки зрения эмоций. Я скромно прятал свою слезу, потому что рядом Великая сидела (смеется). У девочек таких эмоциональных всплесков, конечно, не было — у Яны Егорян и Софьи Великой. Было немножко по-другому — конкуренция была, победы были, но без таких шероховатостей, как в фильме. Много людей по стране посмотрело фильм, он шел везде. Что касается узнаваемости, то много детей хотят заниматься, потому что это толчок популяризации нашего спорта. Таких бы фильмов побольше по видам спорта — у детей будет желание заниматься, — считает главный тренер сборной Ильгар Мамедов.

О влиянии коронавируса и вакцинации

Мамедов также рассказал, что все в нашей сборной настроены оптимистично. Не помешали этому даже болезнь практически всех членов сборной и последствия коронавируса:

— Обстановка в команде хорошая, фехтовальщики без юмора жить не могут — все настроены оптимистично. Проблем было много, много заболевших, практически вся команда переболела. Многие изменились по своей дистанции и времени. Мы не требуем от спортсменов, убрали из их лексикона слово «должен». Нужно, чтобы они выходили на дорожку и бились — если они будут биться, проявлять свой характер... Раздражает безволие. Наши спортсмены знают: если в этот день они проиграют, то никакого слова им никто не скажет, если спортсмен сражался. Если все сложится, то мы хотим и больше четырех золотых медалей. Сейчас же 12 комплектов. Мне даже это приснилось — хочется, чтобы сон стал явью.

А потом добавил, что было сделано все возможное, чтобы защитить спортсменов от новых болезней, — те, кто мог, поставили прививку против коронавируса:

— Вся команда, которая могла вакцинироваться, вакцинировалась. У некоторых есть противопоказания — высокий уровень антител G. Вакцинироваться им нельзя. У тех, кто делает вакцинацию, молодых спортсменов, появляется температура, несколько дней не тренируются, щадящий режим — прогулка на свежем воздухе.

Старший тренер сборной по сабле Дмитрий Глотов рассказал о тренерском совете — на нем были практически единогласно приняты все его предложения по составу. Интересным получился мини-диалог Глотова с Поздняковым — оказывается, первый тренирует дочь президента Олимпийского комитета России и его зятя Константина Лоханова. Тренер посетовал, что спортсмен очень талантливый, но ленивый, а олимпийских чемпион пообещал, что разберется с этим:

— Лоханов — очень талантливый спортсмен, но немножко ленивый, — отметил Глотов. — Я организую тренировочный процесс таким образом, чтобы заставить его тренироваться. Может быть, его с детства по голове гладили в семье мама, папа. Так получилось, что я познакомился с его семьей, потому что присутствовал на свадьбе Софии Поздняковой и Константина. Получается, я работаю с семьей — они на чемпионате России заняли первые места в личных соревнованиях. София работает на износ, а Константин чуть-чуть себя бережет для больших свершений. Мы с вами все дружно и посмотрим, на что способен этот парень.

— Виноват ковид: если бы Олимпийские игры не были перенесены, то свадьба состоялась бы после Олимпиады, — отметил Станислав Поздняков. — Сейчас я услышал, учту замечания старшего тренера. Он абсолютно прав.

Об олимпийской команде в Токио

Поздняков подвел итоги пресс-конференции рассказом про том, под каким флагом и гимном будет выступать сборная в Токио:

— Мы будем представлены как полноценная организация. Возвращаясь к олимпийской хартии, хотел напомнить, что соревнуются спортсмены, а не страны. Мы исторически об этом забываем. Этих спортсменов формирует национальный олимпийский комитет страны. Национальный олимпийский комитет России будет формировать команду.

Мы выступим как команда Олимпийского комитета России, будет использоваться флаг олимпийского комитета — логотип с элементами российского триколора на белом фоне. Нам предложено было выбрать мелодию — понимая, что гимн страны заменить нельзя, выбрали и согласовали с МОК мелодию Петра Ильича Чайковского. Она хорошо подходит для протокольных мероприятий. Экипировку предоставила компания Zasport — она будет в красно-бело-синих тонах.

23 июля в Токио пройдет церемония открытия Игр-2020. Фехтовальщики — одни из первых, кто вступает в бой. Остался ровно месяц. В связи с ростом заболевших хочется пожелать команде здоровья. На сегодняшний момент есть единичные случаи заболевания среди спортсменов, которые готовятся к Играм. Но среди тех, кто заболел, нет вакцинированных. Это дает надежду, что те спортсмены, кто прошел вакцинацию, будут защищены.

Состав сборной России

Сабля — Софья Великая, Ольга Никитина, София Позднякова, Светлана Шевелева (запасная); Камиль Ибрагимов, Константин Лоханов, Вениамин Решетников, Дмитрий Даниленко (запасной);

рапира — Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова (запасная); Кирилл Бородачев, Антон Бородачев, Владислав Мыльников, Тимур Сафин (запасной);

шпага — Виолетта Колобова, Айзанат Муртазаева, Юлия Личагина, Виолетта Храпина (запасная); Сергей Бида, Сергей Ходос, Павел Сухов, Никита Глазков (запасной).