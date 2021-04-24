В Новосибирске завершился чемпионат страны по фехтованию, итоги которого будут иметь большое значение при формировании олимпийской сборной России по этому виду спорта.

Соревнования принял недавно открытый Сибирский региональный центр фехтования. Это просторное современное сооружение — прекрасная иллюстрация успешного сотрудничества бизнеса и спорта. Строительство центра не стоило налогоплательщикам ни копейки. Его инвестором выступил Президент международной федерации фехтования Алишер Усманов, а назван Центр в честь самого титулованного новосибирского фехтовальщика, четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова.

Новый комплекс соответствует всем стандартам для проведения соревнований по фехтованию любого ранга, от региональных до международных. Одновременно в нем могут тренироваться до 200 человек, а в турнирном режиме он рассчитан на 500 участников. Центр включает в себя четыре спортивных зала разной площади, тренажерный? зал, медицинский блок, зоны СПА, кафетерий, магазин фехтовальной экипировки, собственную парковку и другие инфраструктурные объекты.

На церемонии открытия центра Поздняков сказал:

— Очень рад, что удалось реализовать идею о создании в моем родном городе современного и комфортного центра фехтования, который будет способствовать решению не только спортивных, но и социальных задач в Новосибирске и Новосибирской области. Я счастлив, что в итоге наш Центр гостеприимно открыл двери для посетителей и гостей.

— Замечательный многофункциональный комплекс, — охарактеризовала место проведения соревнований олимпийская чемпионка саблистка Софья Великая. — Я очень рада, что он есть у нас, у фехтовальщиков. Но очень важно и то, что он может принимать спортсменов из разных видов спорта и просто обычных жителей города.

Муж и жена — одна сатана

Но в эти апрельские дня хозяевами Центра были именно фехтовальщики. А открыли чемпионат мастера той дисциплины, где в свое время и блистал Поздняков — саблисты.

Сабля — самый стремительный вид фехтования. Поэтому только саблисты на чемпионате России в один день разыграли сразу два комплекта медалей в личном первенстве. Первое золото турнира выиграл саратовец Константин Лоханов, обыгравший в финале Анатолия Костенко — 15:7.

Обычно с 15-м, победным ударом, на спортсмена накатывает опустошение, ведь та цель, к которой он долго шел, наконец оказывается достигнута. Но в этом случае все было иначе. Потому что сразу после мужского финала на дорожку биться за золотую медаль вышли женщины. И одной из участниц решающего боя была... жена Константина и дочь Станислава Алексеевича Позднякова София!

Казалось, что уж ей-то ничего не сможет помешать выиграть турнир, ведь основные ее конкурентки, москвички Софья Великая, Ольга Никитина, Светлана Шевелева, а также Алина Михайлова из Новосибирска, к этому времени выбыли из борьбы. А соперницей Поздняковой в борьбе за золото неожиданно стала 20-летняя Анна Смирнова из Алтайского края, вписавшая тем самым новую страницу в историю фехтования в своем регионе. Более того, Смирнова заставила изрядно поволноваться Софию, Константина и самого Станислава Алексеевича, наблюдавшего за ходом встречи с трибуны. Уступая 8:13, алтайская саблистка сумела сравнять счет — 14:14! И все же решающую фразу в финальном диалоге произнесла Позднякова — 15:14.

— Победа на чемпионате России очень важна и приятна, потому что соревнования проходят дома, в родных стенах, в кругу близких мне людей, — поделилась своими эмоциями после боя новая чемпионка страны. — Она яркая, эмоциональная, и, безусловно, я запомню ее. А семейное «золото» — это совсем круто!

— Когда Соня фехтует, я стараюсь ничего ей не говорить, стою в сторонке, чтобы она не отвлекалась, — сказал Константин Лоханов. — Но тут подошел и попытался успокоить: «Ты все можешь, у тебя все получится». Надеюсь, это ей помогло.

Рапира мужчины. Кирилл Бородачев — Алексей Черемисинов. Фото Александра Валаева

По стопам бабушки и мамы

Вторая часть чемпионата России была отдана шпажистам. И в этом виде оружия семейная тема получила свое продолжение. В последние годы в соревнованиях мужчин лидером нашей шпажной команды стал Сергей Бида. В прошлом сезоне он стал обладателем Кубка мира, повторив успех великого Павла Колобкова 21-летней давности. Но чемпионат страны ему выигрывать еще не доводилось. А ведь Сергей — представитель уже третьего поколения ярчайшей фехтовальной династии.

Его бабушка Валентина Растворова — олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка СССР по фехтованию на рапирах. Мама, Елена Гришина — также рапиристка, участница двух Олимпиад, трехкратная чемпионка СССР и России, призер чемпионатов мира и Европы. И вот в Новосибирске Сергей внес свой вклад в золотую коллекцию своей семьи.

— Мне никак не удавалось выиграть этот турнир до сегодняшнего дня, — прокомментировал свою победу Бида. — В 2016-2018 годах я на чемпионатах и Кубках России даже не мог попасть в призеры. Потом был третьим, вторым. Но сегодня сложилось так, что и мое собственное состояние было хорошее, и противники подходили мне. Можно сказать, что звезды сошлись, и я стал чемпионом России!

В соревнованиях женщин к восторгу новосибирских болельщиков не было равных их землячке Любови Шутовой, ставшей чемпионкой России уже в третий раз. И это очень хорошая примета для всего нашего фехтования. В первый раз Люба стала чемпионкой страны в 2009 году, а через несколько месяцев выиграла первую в истории отечественного фехтования золотую медаль чемпионки мира по шпаге в личном первенстве. Второй раз Шутова отличилась на чемпионате России 2014 года, а чуть позже снова стала чемпионкой мира, на этот раз в командном турнире. В этом году чемпионата мира нет, зато есть Олимпийские игры. Ждем возвращения из Токио не только с Любовью, но и с золотом!

За братом — брат

Завершали новосибирский слет сильнейших фехтовальщиков России рапиристы. В этом виде оружия у нас сейчас собрались прекрасные мастера. Еще крепка рука и остер глаз у ветеранов, олимпийских чемпионов Рио-2016 Алексея Черемисинова и Тимура Сафина, а также у чемпиона мира-2017 Дмитрия Жеребченко, в расцвете сил фехтовальщики среднего поколения Александр Сироткин и Искандер Ахметов, но уже выходят на первые роли вчерашние юниоры, три 21-летних «мушкетера» — братья Антон и Кирилл Бородачевы и Владислав Мыльников.

А на недавнем юниорском первенстве мира в Египте в полный голос заявил о себе и 17-летний Захар Козлов, завоевавший в стране фараонов и пирамид золотую медаль. Впрочем, его время должно прийти попозже, возможно, уже в преддверии следующих Олимпийских игр.

И у рапиристов впору было говорить о семейном подряде. Два года назад золотую медаль чемпионат страны завоевал тогда еще 19- летний Антон Бородачев, в финале обыгравший Тимура Сафина — 15:8. И сейчас в решающем бою тоже встретились Бородачев и Сафин, только Антона на этот раз заменил Кирилл. И он также добился победы — 15:7! Впервые в истории отечественного фехтования титул чемпиона страны подряд завоевали два брата.

— Начал я не очень хорошо. Но потихонечку разогнался, расфехтовался. Тренеры сказали, что лучше, когда набираешь форму по ходу турнира. Так и получилось. К концу соревнований я был уже на пике. А сейчас я счастлив, кайфую, это просто сказка, — сказал по окончании турнира Кирилл Бородачев.

В заключительном виде программы турнира, личном первенстве по рапире среди женщин, ничего удивительного не произошло. Если не считать фантастикой ту историю, которую пишет своей золотой рапирой лидер нашей команды олимпийская чемпионка Инна Дериглазова. Победа в Новосибирске стала для нее восьмой подряд в этом сезоне. В нем она еще не знает поражений, выиграв почти 50 боев подряд на различных всероссийских соревнованиях и турнире «Гран-при» в Дохе (Катар). Чемпионкой России Дериглазова стала уже в пятый раз.

В целом турнир показал растущую географию и популярность отечественного фехтования. Это касается не только количества городов, республик, краев и областей, представители которых приняли участие в чемпионате, но и тех, чьи спортсмены боролись за медали турнира. На пьедестал почета поднимались представители 11 регионов нашей страны, а фехтовальщики еще четырех регионов сражались в четвертьфиналах, то есть до медалей им не хватило всего одной победы.

Чемпионка России по рапире. Фото Александра Валаева

«Команду сформируем в конце мая»

— Довольны ли Вы уровнем, который показали в Новосибирске наши ведущие фехтовальщики — вопрос главному тренеру сборной России Ильгару Мамедову.

— В целом лидеры доказали свою состоятельность, показали, что находятся на правильном пути, хотя к некоторым спортсменам у меня есть вопросы.

— Насколько сложно будет поддерживать форму в оставшиеся три месяца до Игр в отсутствие международных соревнований, отмененных из-за эпидемиологической обстановкой.

— Конечно, это серьезная проблема. Но что делать? Значит, в мае будем организовывать турниры дома. В июне у нас пока стоит в календаре чемпионат Европы. Если и его отменят, тогда тоже придумаем какое-нибудь соревнование. Контрольный старт в это время нам очень нужен.

— Есть ли шанс попасть на Олимпиаду у наших именитых спортсменок, шпажистки Виолетты Колобовой и саблистки Яны Егорян, которые не выступали в Новосибирске, находясь в декретном отпуске?

— Егорян еще даже не родила, поэтому говорить о чем-то рано. А вот Колобова, которая стала мамой 1 марта, уже тренируется и очень хочет вернуться. Мы за ней следим, находимся в постоянном контакте, и, если она сумеет набрать форму, то будем рады видеть ее в команде.

— Когда планируете объявить состав олимпийской сборной?

— К концу мая станет ясно, кто поедет в Токио.

Задачи — самые высокие

Российские мастера клинка уже давно прочно входят в число лидеров мирового фехтования. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро они завоевали 4 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых медали. А на последнем чемпионате мира в Будапеште наша сборная также стала лучшей в мире, выиграв 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль. Олимпийский отбор наши фехтовальщики также завершили успешно, получив максимальное число олимпийских лицензий. В Токио россияне также отправляются в качестве фаворитов практически во всех 12 видах фехтовальной программы.

Кстати, до этой Олимпиады на протяжении четверти века в фехтовании разыгрывалось только 10 комплектов наград. Но Алишер Усманов, возглавив Международную федерацию этого вида спорта, одной из своих главных задач на этом посту назвал присутствие фехтования в олимпийской программе в полном объеме. Была проведена огромная работа, которая завершилась успехом: в столице Японии фехтовальщики впервые разыграют медали во всех 12 дисциплинах.

И в заключение еще об одном любопытном совпадении. В 2016 году чемпионат России также проходил в Сибири, в Омске. После этого на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро наши фехтовальщики завоевали 4 золотые медали. Станет ли проведение в Земле Сибирской предолимпийского чемпионата страны счастливым талисманом для российского фехтования? Узнаем через три месяца в Токио.

Алексей Попов