Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян — о фильме про фехтование, беременности и возвращении в спорт.

На экраны выходит художественный фильм «На острие», снятый по мотивам противостояния на Олимпийских играх 2016 года наших фехтовальщиц Яны Егорян и Софьи Великой. Это, пожалуй, первая спортивная драма, основанная на событиях столь недавнего времени, а не делах далекого прошлого.

В интервью «СЭ» Яна Егорян ответила на все актуальные вопросы:

— как удалось актрисе Стасе Милославской научиться фехтовать;

— чем она недовольна в истории, которая была показана на экране;

— и намерена ли она возвращаться в спорт после декрета.

Все теперь думают, что к Олимпиаде меня готовила Великая, а это не так

— Как вы узнали, что о вашем противостоянии с Софьей Великой хотят снять художественное кино?

— Мы были на приеме у президента Федерации фехтования России, и там присутствовали продюсеры фильма, которые рассказали о своем проекте. Это было года три назад.

— У вас не было опасений, что кино не понравится или не будет соответствовать тому, как реально развивались события?

— Я прекрасно понимаю, что это художественный фильм и режиссер и сценарист имеют право там все придумать так, как им хочется. Нам изначально сказали, что кино не полностью будет основано на реальных событиях. Да, там есть пересечения в главном — Олимпийские игры в Рио, наше противостояние с Софьей, — но много и отличий. В чем-то это даже хорошо. Не уверена, что я и Соня хотели бы, чтобы в кино показали реальные обстоятельства нашей жизни на тот момент. Все-таки личное должно оставаться личным.

— Вы участвовали в процессе создания сценария, выборе актрис на главную роль?

— Нет, никак не участвовала. Посмотрела только уже готовый фильм на предпоказе.

— Вы упоминали, что несколько лет назад 14 февраля познакомились с актрисой Стасей Милославской, которая сыграла вас. Это было волнительно?

— Я на самом деле очень горда за Стасю. Потому что, когда мы познакомились, она была практически неизвестной актрисой. Но последние три года она очень много снималась, много работала. И всего добилась, стала известной только благодаря своему труду и таланту. А теперь получается, что — если я не ошибаюсь — для нее большое кино начиналось как раз с фильма «На острие». Я искренне ей восхищена.

— Почему фильм целых три года не выходил на экраны?

— Точно я не знаю, но думаю, что его готовили к Олимпийским играм 2020 года. Но потом весной премьера перенеслась из-за пандемии.

— Есть в фильме моменты, которые вам не близки? Что-то, с чем вы не согласны?

— Я изначально себе внушила, что буду смотреть это просто как фильм о спорте, а не о себе самой. Но вышло так, что не все зрители поняли, что события в фильме не полностью реальные. И меня стали ассоциировать с героиней с экрана. Мне пишут, например: «Ян, неужели правда, что Соня Великая готовила вас к Олимпиаде?!» Конечно, нет! С нами работал огромный тренерский состав, была целая команда специалистов... Но теперь все думают, что к Олимпиаде меня готовила Соня, а это не так.

— Давайте развенчаем мифы дальше. Что еще показано не так или не совсем так?

— Многие события не совпадают: например, в кино у нас русский тренер, а в жизни был француз. В кино мы в финале командного турнира фехтуем против француженок, а в жизни — с украинками. Никакой травмы перед Рио у меня не было. То есть понятно, что если не совпадают даже фактические результаты Олимпиады, то и во всем остальном вымысла тоже много. Ведь цель была — зацепить зрителя, а не снять документалку.

Возвращение? Пока затрудняюсь сказать о своих планах

— Само фехтование в кино показано корректно, или вам как профессионалу немного смешно?

— Для обычного человека все снято очень красиво и зрелищно. Я, конечно, вижу недочеты: например, скрестные шаги в реальности не используются. Но фехтование вообще безумно сложный вид спорта для камеры. Все решается в доли секунды, едва заметными движениями — как это показать? Я думаю, люди, которые над этим работали, могут собой гордиться.

— Ваша беременность уже перестала быть секретом. Собираетесь возвращаться в спорт после Токио-2021?

— Сейчас в спорте в целом очень нестабильная ситуация. Поэтому я пока затрудняюсь четко сказать о своих планах. Что будет завтра — никто не знает, давайте пока воздержимся от прогнозов.

— Все будет зависеть от РУСАДА и того, будет ли возможность выступать на Олимпийских играх под своим флагом?

— В 2020-м столько всего случилось, что сложно что-то загадывать. Но я желаю сил и терпения всем спортсменам, которые сейчас тренируются и верят, что поедут на Олимпиаду в 2021 году. Потому что очень сложно вот так вот жить в состоянии неопределенности и работать в никуда.

Яна Егорян

Родилась 20 декабря 1993 года в Тбилиси. Выступает за сборную России.

Двукратная олимпийская чемпионка (2016) в личной и командной сабле.

Трехкратная чемпионка мира (2015, 2019). Шестикратная чемпионка Европы. Двукратная победительница юношеских Олимпийских игр (2010).