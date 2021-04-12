Сборная России триумфально выступила на первенстве мира среди юниоров и кадетов по фехтованию, завершившемся в Каире, — выиграв семь золотых, пять серебряных и три бронзовые награды, она уверенно заняла первое место в медальном зачете

Турнир, собирающий лучших молодых фехтовальщиков планеты, впервые был организован еще в 1956-м и с тех пор более полувека неизменно проводился на ежегодной основе. Традицию пришлось прервать лишь на 65-м по счету первенстве — прошлой весной соревнования не состоялись из-за начавшейся пандемии COVID-19.

Но даже коронавирус не смог прервать победную серию российских фехтовальщиков, начатую еще в 2016 году во французском Бурже. Турнир в Египте стал уже пятым подряд, на котором сборная России опередила всех в медальном зачете. При этом, как и в Бурже, и в Пловдиве в 2017-м, команда стала лучшей и по общему числу призовых мест, получив главный приз турнира — Кубок наций.

— Это наша общая победа, — отметил главный тренер взрослой сборной России Ильгар Мамедов в разговоре с «СЭ». — Поздравляю старшего тренера по резерву Александра Чернышева, тренеров по видам оружия — Вячеслава Позднякова, Ильдара Шаймарданова, Алексея Фросина, Марию Мазину. Коллектив у нас огромный, не только спортсмены и тренеры — медики, мастера по оружию, начальники команд. Большое спасибо и федерации во главе с Александром Михайловым. И министерству спорта, которое на протяжении долгих месяцев позволяет нам готовиться по нашим планам.

По словам Мамедова, россияне в преддверии турнира лишились целого ряда сильных спортсменов — Дмитрия Осипова, бронзового призера прошлого первенства среди кадетов рапиристки Валерии Рассоловой и других.

— Хорошо, что это первенство вообще состоялось, что международная федерация дала согласие на его организацию, — отмечает Мамедов. — Если бы турнир среди юниоров и кадетов не провели второй год подряд, было бы очень обидно. Потому что спортсмены растут, у меня, например, есть личные ученики — Антон и Кирилл Бородачевы, Владислав Мыльников, все 2000 года рождения, которые в прошлом году не смогли завершить юниорскую карьеру выступлением на первенстве планеты. Хотя стали чемпионами еще в 2019-м, будучи на год моложе, удачно выступили на юниорском чемпионате Европы. Да, были непростые моменты с организацией, пребыванием спортсменов в Египте. Потому что туда нельзя, сюда, здесь не ходи, разминайся в маске. В номерах жили по одному, выходить на улицу нельзя. Тренерам нужно было в зале находиться отдельно, а мастер по оружию вообще сидел почти как Карлсон, где-то под крышей арены. Но для россиян, как известно, чем условия хуже, тем лучше мы выступаем (улыбается).

Российские фехтовальщики — лучшие на первенстве мира. Фото Augusto Bizzi

Шик, блеск, красота

С особенным блеском на этом турнире выступили российские юниоры — на их счету все золото, выигранное сборной в Египте. Представители нашей страны фехтовали в восьми финалах из 12 видов программы турнира и первенствовали в семи из них!

Роскошный турнир выдали рапиристы — у юношей представители этого вида оружия в третий раз подряд выиграли командные соревнования и заняли два места на пьедестале в личных. В четвертьфинале индивидуального турнира россиян было сразу трое, причем будущий чемпион Захар Козлов выиграл у Егора Баранникова с минимальным перевесом — 15:14. Российскому финалу здесь помешал кореец Чхой Дон Юн, оставивший Степана Мартыновича с бронзой. Но в решающем бое Козлов, несмотря на не самый бодрый старт, быстро вернул инициативу и выиграл со счетом 15:9.

На следующий день Козлов, Мартынович, Баранников и Даниил Кравцов катком прошлись по всем соперникам — минимальным перевесом в их пользу были 10 уколов уже в финале. Бразилия была разгромлена со счетом 45:16, Чили — 45:18, Франция в полуфинале — 45:28. В золотом матче с американцами соперникам удавалось поддерживать интригу, но преимущество сборной России сомнений не вызывало — 45:35.

— Впервые за постсоветскую историю пандемия дала нам возможность проводить единые сборы команд по видам оружия — обычно календари у взрослых и юниоров разные, — раскрывает секрет Мамедов. — Лучшие из молодежи, конечно, тренируются с основой, но это один-два человека. В нынешнем сезоне все составы работали вместе от и до — по каждому виду оружия на сборы приезжало больше 50 спортсменов, мужчин и женщин. И то, что все юниоры могли работать вместе со взрослыми, конечно, дало плоды. Молодые спортсмены могли почувствовать себя уверенно рядом со старшими коллегами. Одно дело, когда ты приезжаешь на взрослые соревнования, проиграл и поехал домой. И другое — если постоянно работаешь рядом. Сначала проигрываешь, потом понемногу проявляешь себя, появляется уверенность. Тот же Козлов не просто так был на сборах — на боевых практиках он под счет обыгрывал чемпиона мира Алексея Черемисинова и других опытных спортсменов.

Были близки к двум золотым медалям и юноши-саблисты во главе с Кириллом Тюлюковым, который в личном турнире громил одного оппонента за другим, включая соотечественника Артема Терехова в четвертьфинале — 15:3. У поляка Шимона Хрыцука Тюлюков выиграл право фехтовать за золото со счетом 15:5, а от Бобиржона Расулова из Узбекистана в финале пропустил всего на один укол больше — бой был равным только поначалу.

Тот же Тюлюков устроил настоящее шоу в полуфинале командного турнира — в ключевой момент битвы с французами, когда соперники были впереди на девять уколов, Кирилл выиграл бой у Дункана Гленаделя со счетом 14:2 и принес россиянам непростую победу — 45:42. А ведь еще до этого команда провела тяжелый четвертьфинал против Украины, закончившийся со счетом 45:41. В финале соперниками ребят были хозяева соревнований египтяне. Те на протяжении всей встречи вели в счете и победили — 45:38.

У девушек поддержали почин ребят рапиристки — в личных соревнованиях Виталина Анащенкова, Адэлина Бикбулатова, Ангелина Кононова и Дарья Малышева не преуспели, но с лихвой компенсировали это командой. Уверенные победы над Филиппинами, Южной Кореей и Украиной вывели девушек в главный финал, где их ждала сборная США. В составе американок были и бывшая чемпионка мира Лорен Скраггс, и сместившая ее с трона в нынешнем году Мэй Циу, и сильная Майя-Мей Вайнтрауб. Но россиянки весь финал держались с соперницами на расстоянии удара, и судьбу золота в последнем бое решали Анащенкова и Скраггс. Россиянка не стушевалась, выглядела лучше именитой соперницы и принесла победу нашей сборной — 45:43.

Российские фехтовальщики — лучшие на первенстве мира. Фото Augusto Bizzi

Победный финиш

А феерическую концовку первенства российским болельщикам подарили шпажисты, выигравшие оба командных турнира. У девушек лидером российской команды стала Полина Хаертдинова, до этого выигравшая золото личного турнира. Там она в 1/8 финала в напряженной борьбе обыграла Алисию Класик из Польши — 15:14, а затем выдала такую же огненную битву против кореянки Ким Со Хый в полуфинале. После этого бой против американки Джессики Лин казался уже не таким нервным — Хаертдинова вышла вперед во втором периоде и победила со счетом 15:11.

В команде Хаертдинова выступала с Яной Бекмурзовой, Айзанат Муртазаевой и Анной Гзюновой — они получили первый номер «посева» и начали с легкой победы над Мексикой. Затем были два более напряженных матча против Египта и Польши, а вот в финале россиянки просто уничтожили Испанию. Первый бой Бекмурзова уступила Диане Рапосо — 2:5, а вот после этого семь следующих закончились с общим счетом 38:6 в нашу пользу! Таким образом, Хаертдинова, как и ранее Козлов, стала двукратной победительницей турнира. А ведь незадолго до турнира у нее произошла настоящая трагедия — в возрасте 48 лет скоропостижно скончался ее тренер Михаил Дурнев.

— Представляете, в каком состоянии находилась Полина? — спрашивает Мамедов. — И какую силу воли она проявила. А ведь Хаертдинова не была фаворитом, не считалась первым номером команды. Но выиграла в хорошем стиле, провела очень много флеш-атак. Часто говорю тренерам — почему вы перестали учить этому приему, это же самая молниеносная атака? Очень рад за Полину и еще раз соболезную родным и близким ее тренера.

Чуть позже успех в командном турнире в шпаге повторили и юниоры — Артем Саркисян, Кирилл Гуров, Алексей Удовиченко и Егор Ломага. Начав с разгрома финнов, затем российская команда провела непростую встречу со Швейцарией, где вплоть до последних боев победителя назвать было трудно. А затем состоялся полуфинал с Египтом, ставший украшением всего первенства. Хозяева соревнований вели в счете на протяжении шести боев, и лишь затем Гуров выиграл три укола у Ибрагима Рамадана и вывел россиян вперед. Следом Удовиченко увеличил преимущество команды до «+2», а Саркисян отстоял минимальное преимущество — 45:44.

В финале вновь, как и во многих дисциплинах, сошлись сборные России и США. Борьба была упорной, а ее исход решил отрезок в середине встречи, когда Саркисян и Удовиченко выиграли два боя с общим счетом 11:6. И в оставшееся время наши шпажисты удержали преимущество.

Российские фехтовальщики — лучшие на первенстве мира. Фото Augusto Bizzi

С серебряным отливом

В соревнованиях кадетов, где медали разыгрываются только в личных турнирах, россияне без наград тоже не остались. Четыре серебра и бронза в шести видах программы — отличный результат! К тому же у девушек финалы во всех видах оружия прошли с участием россиянок, и до золота нам не хватило, пожалуй, немного везения.

Ближе всех к победе была шпажистка Екатерина Колбенева: она в четвертьфинале победила соотечественницу Галину Крымову (15:6), а в следующем раунде разгромила Сюзанну Ланнес из Эстонии со счетом 15:4. И в финале против все той же Алисии Класик Колбенева хорошо начала, захватила инициативу и вела 5:1. Но удержать этот перевес не удалось, и поединок завершился с перевесом Класик в три укола — 15:12.

У Анастасии Безносиковой в финале рапиристок все было еще сложнее — ее оппоненткой была главный фаворит, представительница Канады китайского происхождения Джессика Ци Цзя Гуо. Та в свои 15 лет занимает 15-е место в мировом рейтинге у взрослых. А у саблисток до финала в непростой борьбе дошла Юлия Салабай. В итоге серебро у нее и Безносиковой!

У юношей-кадетов на золото реально претендовал шпажист Артем Саркисян. Ранее он дошел до 1/8 финала в соревнованиях юниоров, а в более «молодой» категории на четвертьфинальной стадии победил египтянина Мохаммеда Яссина, выигравшего юниорское серебро, — 15:12. В золотом бое Саркисян соперничал с Антони Сохой из Польши, сумел отыграть отставание в пять уколов и сохранял равенство до счета 13:13. Но затем удачливее оказался соперник. А среди саблистов третьим стал Арсений Шелехов.

— Попасть в восьмерку на первенстве мира в 15 лет, не имея опыта больших соревнований, конечно, здорово, — ответил Мамедов, которого мы попросили оценить выступление его дочери. — Я помню, что сам в таком возрасте попал в топ-8 на Спартакиаде школьников СССР, и у меня было такое чувство, что я чуть ли не как Гагарин в космос полетел. А тут мировой уровень.

И наши спортсмены доказали всему миру, что этот мировой уровень им по силам. Так что ждем новых побед на уже взрослых соревнованиях — они не за горами!