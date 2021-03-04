Российская фехтовальщица пропустит Олимпиаду. У нее конфликт с федерацией из-за алкоголя

Лучшая российская шпажистка страны дисквалифицирована своей же федерацией. Спортсменка все отрицает и пишет открытое письмо в Минспорта.

До Олимпиады остаются считаные месяцы, и, казалось бы, в летних олимпийских видах спорта должна идти максимальная мобилизация. Сейчас о них вспомнят все, и принести медали стране нужно как никогда. Фехтование последние годы в этом смысле более чем важно. В нем проходит 12 дисциплин, и в Рио сборная России выиграла медальный зачет, взяв треть золота.

Но в преддверии новой Олимпиады, спустя пять лет, в сборной не все гладко. За пять месяцев до старта Игр, 1 марта, Федерация фехтования России дисквалифицировала свою же спортсменку на год. И не обычную спортсменку, а первого номера национального рейтинга в шпаге Татьяну Андрюшину, чемпионку мира в команде. Параллельно более мягкие наказания получили менее известные фехтовальщики.

И допинг ни при чем. Дело в дисциплинарных проступках — по мнению тренеров и федерации, чемпионка... выпивала на сборах.

Сама Андрюшина этого не признает, с решением не согласилась и обратилась к спортивным юристам и министру спорта Олегу Матыцину с открытым письмом. «СЭ» представляет вам две точки зрения на произошедшее. Вы можете сделать собственные выводы. Единственное, что точно можно сказать в данной ситуации: событие заслуживает разбирательства и выяснения всех обстоятельств в Минспорта. Потому что изгнание из сборной лидера прямо перед Олимпиадой выглядит выстрелом в ногу. Или по крайней мере сильным ударом по команде.

Меня пытаются лишить Олимпиады

Полный текст письма есть в распоряжении редакции. В разговоре с «СЭ» Андрюшина так представила свое видение ситуации:

— В начале февраля сборная приехала на сбор на базе «Юг-Спорт». Первые три дня мы проходили карантин, у нас брали два теста. В этой связи выходить из номеров было нежелательно. За это время я дважды спускалась на ресепшн за ключом — однажды, чтобы забрать свои вещи из соседнего номера, второй раз — потому что захлопнулась дверь и я не могла попасть к себе. К тому времени у меня уже был один отрицательный тест. Но я никак не могла подумать, что мое появление на ресепшн обернется годичной дисквалификацией. Никаких бумаг о том, что я должна сидеть в номере, мы не подписывали. Напротив, мы подписывали другие бумаги — что не имеем права покидать базу.

— Поясните, как в принципе зафиксировали нарушение?

— Это все очень странно, ведь в день моего «ужасного» нарушения и на следующий день никто ничего мне не сказал. И только через два дня после того, как я спускалась, мне прислали некую служебную записку, в которой на меня повесили все нарушения, которых я не совершала. Мол, я не только спускалась, но и пила, была нетрезвой. Она написана человеком, который меня вообще в тот день не видел — некто Найденов. Вопрос к спортивному комплексу: если это такое страшное нарушение, почему администратор не реагировал «по факту», зачем ждать два дня? Никто из администраторов никаких замечаний в тот вечер мне не делал. То есть представьте — я спокойно живу на базе, и мне сообщают через два дня, что я якобы пила. Конечно, я ничего не пила, это абсолютная неправда.

— Странное поведение тренеров в отношении первого номера сборной перед Олимпиадой, согласитесь.

— Я тоже этого не поняла. Пыталась всячески сгладить, спрашивала, умоляла, звонила президенту федерации. Никто на контакт не пошел. Об исполкоме я вообще узнала от третьих лиц. На тренерский совет моего личного тренера не позвали. Всё было у меня за спиной. Меня просто пытаются лишить Олимпийских игр. Да, у меня были ошибки в жизни, я понимаю, о чем будут говорить тренеры и федерация. Когда-то в выходной на сборах полтора года назад я действительно выпила вина, после чего поссорилась со старшим тренером Мерзликиным Юрием Ивановичем, мы с ним поругались. Это было неправильно, я за это уже извинилась. Но какое имеет значение с юридической точки зрения то, что было в 2019 году?

— Думаете, вам мстят из-за этого личного конфликта?

— Знаете, у нас не то что конфликт, просто старший тренер уже четыре года явно пытается выкинуть меня из команды. Почему это происходит? Скорее всего, личная неприязнь. Друг друга мы не понимаем. Другие девчонки, конечно, сейчас интересуются, как у меня дела, спасибо им, но в целом все молчат, это объяснимо. Я думаю, у нас есть риск потерять команду. Если первый номер российского рейтинга отстраняется от Олимпиады, как это еще трактовать?

Я дисквалифицирована так, как будто я совершила страшное преступление, как будто приняла допинг. Я шла к этой Олимпиаде всю жизнь, а меня даже никто не спросил, моего мнения. Вы представляете, что происходит с профессиональным спортсменом за один год дисквалификации? По сути, меня не только лишили Олимпийских игр, но и завершили мою карьеру за то, что я спустилась на ресепшн без маски. Второй тест, кстати, позже также показал отрицательный результат.

— Почему вы все-таки решили обратиться к юристам?

— В каком-то смысле от отчаяния. Может, они помогут разобраться в ситуации, если тренеры и федерация не хотят. Я продолжаю тренироваться вопреки всему, надеюсь, меня оправдают, восстановят. Олимпиада — моя мечта.

Даже если ты пересек двойную сплошную — тебя приглашают в суд и слушают

Партнер юридической фирмы SILA International Lawyers Михаил Прокопец, официальный представитель спортсменки, говорит о несостоятельности решения федерации:

— За 15 лет карьеры в спорте я очень много повидал, но такого беспредела еще не встречал. С юридической точки зрения при дисквалификации Татьяны все, что могло быть нарушено, было нарушено.

— Например?

— Во-первых, мы до сих пор не понимаем, что произошло, в чем ее обвиняют. Все, что я говорю, это наши догадки. Официально у Татьяны не было запрошено ни одного объяснения, она не получила ни одного официального уведомления. Существует процедура наложения дисциплинарных взысканий. Если вы обвинили человека, логично спросить его мнение о случившемся, не правда ли? Есть презумпция невиновности, в конце концов. Нам ничего не известно о каких-либо дисциплинарных процедурах, открытых в отношении спортсменки, ее никуда не приглашали, не уведомляли.

Во-вторых, в федерации отсутствует какой либо дисциплинарный кодекс, из которого бы следовало, за какое нарушение полагается наказание и какое. Почему ее дисквалифицировали на год, а не на неделю или пять лет? Неясно. Отсутствует правовое основание дисквалификации. В-третьих, санкция была вынесена бюро исполкома Федерации фехтования России. Но этот орган по уставу просто не имеет таких полномочий. Вы понимаете? Собрались какие то люди, которые не имеют полномочий, и приняли незаконное решение.

В-четвертых, санкция просто несоразмерна предполагаемому нарушению. Девушка спустилась на ресепшн без маски и теперь должна закончить карьеру и не поехать на Олимпиаду. Вы серьезно? Я напомню, что такие санкции получают допингисты за прием запрещенных препаратов. Например, Шарапова получила 15 месяцев дисквалификации за прием мельдония, вратарь футбольного «Аякса» недавно получил год за прием фуросемида. За то, что человек забыл надеть маску, если очень нужно, можно выписать предупреждение. Максимум.

Татьяна Андрюшина. Фото ЦСКА

— Как вы это все объясняете?

— Мне очевидно, что со спортсменкой сводят счеты. Даже в самых незаконных решениях, которые я видел, было хотя бы подобие какой-то процедуры. Даже когда ты пересекаешь двойную сплошную, тебя приглашают в суд и чисто формально спрашивают, что ты можешь сказать в свое оправдание. В нашем случае сборы закончились и человек через месяц получает уведомление — «ваша карьера закончена, на Олимпиаду ты не едешь». Ни объяснений, ничего. Это как вообще?

— Ваши действия теперь какие?

— Мы будем обжаловать это так называемое решение во всевозможных инстанциях, будем бороться за правду до конца. Ситуация очень похожа на дело каноиста Андрея Крайтора перед Рио-2016, когда своя же федерация пыталась отстранить гребца по надуманным основаниям и только после вмешательства Минспорта удалось допустить спортсмена на Игры. Однако из-за стресса, который он пережил за месяцы борьбы со своей же федерацией, Крайтор так и не смог выступить на своем уровне и не завоевал медалей. Мы сейчас хотим того же?

Нужно понимать, Татьяна — номер один сборной, ведущая шпажистка последнего десятилетия, и именно она по правилам должна ехать на Олимпиаду. Какие бы обиды у кого ни были — в Токио должны ехать сильнейшие, должен главенствовать спортивный принцип, иначе высоких результатов не добиться.

Мы очень не хотим ни с кем конфликтовать, спортсменка звонила президенту федерации с просьбой внять голосу разума, но не была услышана, мы также обратились к министру спорта за помощью и очень ждем, что он повлияет на ситуацию.

Мы также обращаемся в Олимпийский комитет России с просьбой вмешаться в ситуацию и посадить стороны за стол переговоров. Это в силах ОКР, ведь конфликт принесет вред всем. Происходит беспредел в олимпийском виде спорта со спортсменом, который должен ехать на Олимпиаду, очевидно, это относится к компетенции ОКР. Все документы мы им также направляем.

— Сейчас Татьяна в каком статусе?

— Главная проблема, что Татьяна уже отстранена от всех предолимпийских соревнований и ее рейтинг не обновляется, то есть если срочно ситуация не поменяется, одна из сильнейших шпажисток России не поедет в Токио, а потом мы будем спрашивать, почему опять недобор медалей. Мы очень надеемся, что здравый смысл восторжествует и Татьяна примет участие в Играх, о которых мечтала.

Федерация говорит о рецидиве

У руководства федерации и тренеров — своя правда. Президент организации Александр Михайлов прокомментировал ситуацию для «СЭ»

— Ради бога, пусть пишут. Она не совсем лидер, вы глубоко ошибаетесь. Да, ее рейтинг высокий, но так произошло из-за разных обстоятельств. Лидер в декретном отпуске, второй лидер после операции не может восстановиться. Ей немного повезло. Решение бюро исполкома абсолютно мотивированное и правомочное. Ее отчислили со сборов из-за нарушения режима, она находилась в нетрезвом состоянии и вела себя неадекватно, потом просила администрацию написать, что всю ситуацию спровоцировал старший тренер. При этом была невменяемая. Это за год второй раз.

— Вы ее вызывали на заседание исполкома?

— Она не должна присутствовать на нем. У нее взяли объяснения, толком она ничего не написала, не покаялась. Тренерский совет принял решение единогласно, бюро исполкома также практически единогласно приняло решение о дисквалификации.

— А есть какие-то документальные доказательства ее поведения? Может быть, вы видео сняли с камер наблюдения на базе? А то она же не согласна.

— Да достаточно тех объяснений, которые дали сотрудники, понимаете? Люди видели ее в таком состоянии. Видео были по первому случаю, когда она валялась на полу и всех матом крыла. Это рецидив серьезный.

— Но даже если это принять, может быть, можно было придумать другое наказание? Штраф, например.

— Какой штраф? Если она подлежит дисквалификации, то она лишается заработной платы в ЦСП.

— А решение было принято по дисциплинарному регламенту?

— Да, он есть, конечно. Поэтому решено не принимать ее возражения, я сказал как есть. Думаю, мы приняли правильное решение, которое вряд ли кто-то изменит. То, что она не поедет на Олимпиаду, — ну, это в каком-то смысле ее выбор.

— Мол, меньше пить надо было?

— Да пить вообще не надо. Просто нельзя позволять себя вести так безобразно на сборах.

— Так, понимаю, дисквалифицированы были несколько человек. В частности Сухов вообще базу покинул.

— Да, он перелез через забор, его поймали. Но за него поручилась вся команда, он покаялся. Было принято решение о дисквалификации на полгода условно.

Упомянутый выше Юрий Мерзликин сослался на тренерскую иерархию и предложил поговорить с главным тренером сборной, двукратным олимпийским чемпионом Ильгаром Мамедовым. Тот объяснил дисквалификацию единодушием тренеров: «Предложение вносил тренерский совет по шпаге, потом оно было на тренерском совете федерации и только потом на бюро исполкома. Наверное, это что-то значит». Источник в федерации рассказал «СЭ», что подобные ситуации с Андрюшиной «происходят не первый раз, и у нее была условная дисквалификация». Анонимность он объяснил тем, что не хочет ассоциировать себя с негативом в фехтовании.

— В прошлый раз она подралась с водителем такси, препиралась с охранником базы, кричала старшему тренеру «Чтобы ты сдох!», — утверждает источник. — Как он с ней работал, вообще люди удивляются. Тогда ей дали возможность оправдаться, команда ее поддержала. Сейчас за нее никто вступаться не стал. В служебных записках четко написано о нетрезвом состоянии. Хотя даже выходить из номера — это нарушение правил Министерства спорта.

Теперь, судя по всему, Минспорта и решать, нарушила ли спортсменка правила и насколько жестко.