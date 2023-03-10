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Тарасова — о решение FIE: «Думаю, так будет со всеми!»

Тарасова отреагировала на решение Международной федерации фехтования о допуске россиян к соревнованиям
Артем Бухаев
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение Международной федерации фехтования (FIE) о допуске спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям.

«Прекрасная новость! Будем ждать! Думаю, что так будет со всеми. Пример или не пример, но уже есть факт. Прекрасно!» — сказала Тарасова «СЭ».

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Татьяна Тарасова
МОК
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