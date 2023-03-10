Президент Федерации фехтования России Мамедов об условиях допуска: «Ждем заседание МОК»

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов ответил на вопрос «СЭ» об условиях допуска российских спортсменов к международным соревнованиям по фехтованию.

«В каком статуте будет выступать России? Об этом не говорилось на конгрессе. Мы ждем заседание МОК, которое будет в конце марта. Пока никакого документа нет, можно только предполагать», — сказал Мамедов «СЭ».

10 марта на внеочередном конгрессе Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о возвращении россиян и белорусов к участию в соревнованиях.