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Сегодня, 18:55

Президент Федерации фехтования России Мамедов об условиях допуска: «Ждем заседание МОК»

Константин Белов
Корреспондент
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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов ответил на вопрос «СЭ» об условиях допуска российских спортсменов к международным соревнованиям по фехтованию.

«В каком статуте будет выступать России? Об этом не говорилось на конгрессе. Мы ждем заседание МОК, которое будет в конце марта. Пока никакого документа нет, можно только предполагать», — сказал Мамедов «СЭ».

10 марта на внеочередном конгрессе Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о возвращении россиян и белорусов к участию в соревнованиях.

Ильгар Мамедов
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