Двукратная олимпийская чемпионка Рио-2016 Яна Егорян в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение Международной федерации фехтования (FIE) о допуске спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям.

«Безумно рада, что смогли отстоять честь наших спортсменов! Была проделана огромная работа. Безумно благодарна всем людям, что участвовали во всех конгрессах, саммитах. Они работали над тем, чтобы мы могли выступать и показывать, какие мы сильные. Моя цель не меняется. В марте начинается отбор. Будет еще много сложностей, чтобы выезжать на соревнования. Мы готовы, мы тренировались. Мы не теряли мотивацию. Дай бог, чтобы все дальше шло в позитивном ключе. Париж? Очень сильно на это надеюсь, очень этого хочу!» — сказала Егорян «СЭ».

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.