Журова о лишении Позднякова должности в EFC: «Всех российских представителей скоро исключат»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на снятие президента ОКР Станислава Позднякова с должности президента Европейской конфедерации фехтования.

«И Олимпийский комитет, и Станислав проанализировали, в каких международных федерациях наши люди находятся в руководящих должностях, в технических комитетах. Понятное дело, что всех российских представителей скоро исключат. Будет любое голосование, где за нас никто не выступит. Если люди были в этих международных организациях, то они контролировали в них какие-то процессы, они находились там для баланса интересов. Это нужно для того, чтобы в обход нас не придумали каких-то правил, которые не устраивают нашу сторону. Человек добровольно тратил свое свободное время, чтобы этим заниматься, на общественных началах. За это деньги не платят», — сказала Журова «СЭ».

Станислав Поздняков был избран на пост президента Европейской конфедерации фехтования в 2017 году, а в 2021 его полномочия единогласно продлили на пять лет.

Ранее, 29 марта, Европейская конфедерация фехтования отменила проведение соревнований в России и Белорусии, а спортсменам и официальным лицам из этих стран запретила участвовать в мероприятиях под эгидой организации.