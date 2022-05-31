Позднякова лишили полномочий президента Европейской конфедерации фехтования

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что внеочередной конгресс Европейской конфедерации фехтования (ЕКФ) досрочно лишил его полномочий президента организации.

«Конгресс Европейской конфедерации фехтования проголосовал за досрочное прекращение моих полномочий как действующего президента ЕКФ и отказался от моего руководства. Принимаем информацию к сведению.

Печально, что истерика в Европе привела к «культуре отмены» всего русского, даже в таком благородном виде спорта, как фехтование. За очень короткий период подобным атакам подверглись куда более выдающиеся мои соотечественники, также не пожелавшие «отменить» Россию в себе.

Тем не менее я благодарен нашей большой Европейской фехтовальной семье за эти непростые, но очень успешные шесть лет, в течение которых вы дважды доверяли мне руководство конфедерацией. Желаю всем спортсменам и тренерам континента крепкого сибирского здоровья и выдающихся спортивных результатов", — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

Глава Олимпийского комитета России возглавлял конфедерацию ЕКФ с 2016 года. В 2021 году он был единогласно переизбран на новый срок.