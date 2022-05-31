Мамедов: «Европейская конфедерация фехтования станет «никакой» после ухода Позднякова»

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов прокомментировал досрочное лишение Станислава Позднякова полномочий президента Европейской конфедерации фехтования (ЕКФ).

«Мир разделился на своих и чужих. По какой причине эти 23 делегата проголосовали за досрочное прекращение его полномочий, вот в чем вопрос. Хотел бы спросить европейских коллег — какова причина отстранения? Если военный конфликт, разве он первый за последние 30 лет, или просто Россия надоела как сильная фехтовальная держава? Никто никогда не связывал спортивную деятельность с военными конфликтами тех или иных представителей спортивных организаций», — приводит слова Мамедова ТАСС.

Поздняков возглавлял ЕКФ с 2016 года. В 2021 году он был единогласно переизбран на новый срок. С 2018 года Поздняков является президентом Олимпийского комитета России.

20 марта ЕКФ вынесла вотум недоверия Позднякову из-за опасений по поводу возникновения конфликта интересов.

29 марта исполком Европейской конфедерации фехтования принял решение, что соревнования, запланированные в России и Белоруссии, будут перенесены или отменены, российские и белорусские спортсмены и официальные лица не будут допущены до соревнований.