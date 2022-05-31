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Матыцин: «Лишение Позднякова полномочий президента ЕКФ вредит фехтованию»

Матыцин считает, что лишение Позднякова полномочий президента ЕКФ вредит фехтованию
Анна Горшкова
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на снятие президента ОКР Станислава Позднякова с должности президента Европейской конфедерации фехтования.

«Подобные решения руководства спортивных федераций разрушают целостность международной спортивной семьи. Представители многих видов спорта подвержены политическому влиянию, и фехтование, к сожалению, не стало исключением. Такие поступки вредят самому виду спорта — нельзя перечеркнуть вклад Станислава Позднякова в развитие фехтования отстранением его от должности главы ЕКФ.

Станислав Алексеевич — заслуженный спортсмен, четырехкратный олимпийский чемпион, грамотный и уважаемый руководитель, он как никто другой понимает и разделяет ценности спорта и без сомнений будет придерживаться их в своей дальнейшей работе на посту главы Олимпийского комитета России», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Поздняков возглавлял ЕКФ с 2016 года. В 2021 году он был единогласно переизбран на новый срок.

С 2018 года Поздняков является президентом Олимпийского комитета России.

Источник: https://tass.ru/sport/14781635
Олег Матыцин
Станислав Поздняков
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