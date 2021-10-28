Президент Федерации фехтования России Михайлов в декабре покинет свой пост

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов заявил, что в декабре покинет свой пост.

«Планирую в декабре покинуть пост президента в связи с выходом на пенсию, — цитирует Михайлова ТАСС. — Ухожу со смешанными чувствами: в первую очередь я понимаю, что выстроил хорошую систему, в которой все работает, все отлажено. Думаю, у будущего президента не будет сложностей. С другой стороны, грустно покидать пост, на котором проработал много лет».

Также Михайлов заявил, что только Ильгар Мамедов, главный тренер сборной России, подал заявление на этот пост, других кандидатов пока нет.

68-летний специалист находился во главе федерации с 2009 года и трижды переизбирался. На последних двух Олимпиадах: в Рио-де-Жанейро-2016 и Токио-2020 — сборная России по фехтованию выигрывала общий медальный зачет.