Яна Егорян: «Меня восстановили как члена сборной Московской области»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян в своем Instagram прокомментировала свое восстановление в Центре спортивной подготовки Московской области после увольнения.

«Благодаря оперативной реакции Губернатора Московской области я смогла встретиться сегодня с министром спорта области Дмитрием Абареновым и разрешить часть накопившихся проблемы. Спасибо вам огромное! Меня восстановили как члена сборной Московской области.

Что касается вопроса с жильем — губернатор был удивлен, что вопрос по сей день оставался нерешенным и взял это под свой личный контроль», — написала Егорян.

27-летняя Егорян также двукратная чемпионка России, двукратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы в командном первенстве.