Бюро исполкома федерации фехтования поддержало кандидатуру Мамедова на пост президента

Главный тренер сборной России, первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов сообщил, что бюро исполкома выразило поддержку его кандидатуре на пост президента организации.

Ранее президент ФФР Александр Михайлов заявил, что в декабре покинет свой пост.

«На пост президента ФФР мою кандидатуру выдвинул Александр Михайлов, бюро исполкома ее поддержало, — приводит слова Мамедова ТАСС. — Это немного другое амплуа, нежели обязанности главного тренера национальной команды, но так или иначе последние годы я занимался развитием фехтования в России, общался с руководителями регионов, реализуя программу развития центров фехтования, которые должны строиться на территории России».

Мамедов заявил, что не планирует кадровую реорганизацию в ФФР после своего прихода.

«Александр Юрьевич Михайлов прекрасно отработал на посту президента, какой смысл ломать хорошо налаженный механизм работы? От себя и от всего нашего коллектива сейчас я хочу поблагодарить Александра Юрьевича за то, что мы столько лет проработали вместе, и за успехи, которых мы добились», — сказал Мамедов.

Он также сообщил, что новый главный тренер сборной России по фехтованию будет определен 15 декабря.