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Сегодня, 18:11

В Федерации фехтования России раскрыли детали голосования по допуску россиян к международным соревнованиям

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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов в комментарии для «СЭ» раскрыл детали голосования по допуску российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Ранее Inside the Games сообщил, что Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о возвращении россиян и белорусов к участию в соревнованиях.

«Мы закончили конгресс буквально десять секунд назад. Мы проголосовали по трем вопросам: участие в личных соревнованиях, участие в командных соревнованиях и допуск тренеров, медиков и допуск официальных лиц из России и Беларуси. Три голосования было и все три большинством были за нас. Это только первый шаг. Нужно получить какой-то документ, чтобы приступить к последующим действиям», — сказал Мамедов корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Ильгар Мамедов
МОК
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