Глава Федерации фехтования Мамедов: «Олимпиада нам интереснее, чем турнир только со странами ШОС, БРИКС и СНГ»

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов отреагировал на предложение главы Федерации художественной гимнастики (ФХГР) Ирины Виннер о создании альтернативы Олимпийским играм с участниками из стран ШОС, БРИКС, СНГ.

«Тут нужно смотреть, в каком виде спорта. Если говорить конкретно про нас, то Олимпийские игры с участием всех стран будут интереснее, чем турнир только с представителями ШОС, БРИКС и СНГ. Конечно, можно создать альтернативу Олимпиаде. И в нашей истории это уже было. Вместо Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе был турнир «Дружба-84». Но сравнивать победителей «Дружбы» и тех, кто завоевал олимпийские медали, наверное, тяжело. Победителей «Дружбы» мало кто помнит, немногие знают, что проводились эти соревнования», — приводит слова Мамедова Metaratings.ru.

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил атлетов из России от участия в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры. Глава МОК Томас Бах в конце 2022 года призвал обсудить возможность допуска атлетов из России и Беларуси на ОИ-2024 в нейтральном статусе.