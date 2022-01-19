84-летнюю чемпионку по фехтованию Забелину госпитализировали в Москве

Трехкратную олимпийскую чемпионку по фехтованию 84-летнюю Александру Забелину госпитализировали в Москве, информирует РЕН ТВ.

Забелина была доставлена в больницу с подозрением на пневмонию и коронавирус. Ее состояние ухудшилось вчера, была высокая температура.

Забелина находится в состоянии средней степени тяжести.

Александра Забелина — трехкратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира, первая советская спортсменка, ставшая чемпионкой мира в личном первенстве, двадцатитрехкратная чемпионка СССР.