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84-летнюю чемпионку по фехтованию Забелину госпитализировали в Москве

Иван Шитик
Корреспондент

Трехкратную олимпийскую чемпионку по фехтованию 84-летнюю Александру Забелину госпитализировали в Москве, информирует РЕН ТВ.

Забелина была доставлена в больницу с подозрением на пневмонию и коронавирус. Ее состояние ухудшилось вчера, была высокая температура.

Забелина находится в состоянии средней степени тяжести.

Александра Забелина — трехкратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира, первая советская спортсменка, ставшая чемпионкой мира в личном первенстве, двадцатитрехкратная чемпионка СССР.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/929338-fekhtovalshchitsu-zabelinu-gospitalizirovali-v-moskve
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