84-летнюю чемпионку по фехтованию Забелину госпитализировали в Москве
Трехкратную олимпийскую чемпионку по фехтованию 84-летнюю Александру Забелину госпитализировали в Москве, информирует РЕН ТВ.
Забелина была доставлена в больницу с подозрением на пневмонию и коронавирус. Ее состояние ухудшилось вчера, была высокая температура.
Забелина находится в состоянии средней степени тяжести.
Александра Забелина — трехкратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира, первая советская спортсменка, ставшая чемпионкой мира в личном первенстве, двадцатитрехкратная чемпионка СССР.
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