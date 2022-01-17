Яна Егорян посвятила мужу бронзовую медаль этапа Кубка мира по фехтованию

Российская саблистка Яна Егорян поделилась эмоциями после этапа Кубка мира по фехтованию в Тбилиси, где завоевала бронзовую медаль.

«Я безумно счастлива! Сегодня на этапе Кубка мира я смогла обеспечить нашу сборную страны бронзовой медалью! Не фехтовала 2 года и это мой первый международный турнир, который проходил в Грузии. Здесь я родилась в далеком 93-м.

Но главное — у моего мужа день рождения и эта медаль для него! Я старалась как могла... Дальше больше!

И, конечно, этот пост не может быть без слов благодарности моего тренеру Дмитрию Глотову! За 3 месяца он подготовил меня к возвращению в спорт! И отдавал все свое свободное время для достижения нашей цели!» — написала Егорян в Instagram.

Ягорян в октябре 2020 года объявила, что взяла паузу в карьере, а в октябре 2021 года стало известно о ее возвращении в спорт.