Российские шпажисты не выступят на этапе Кубка мира в Дохе из-за вспышки коронавируса в команде

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, что национальная сборная пропустит этап Кубка мира в Дохе из-за большого количества положительных результатов тестов на коронавирус.

«Саблисты и рапиристы успели выступить в Тбилиси, Париже и Познани, шпажисты готовились на сборе к выезду в Доху, но мы были вынуждены распустить команду и сняться с турнира — слишком много положительных тестов в команде. Многие болеют без симптомов, но старший тренер команды Александр Глазунов был госпитализирован», — приводит слова Мамедова ТАСС.

Соревнования шпажистов на этапе Кубка мира в Дохе должны пройти с 28 января по 30 января.