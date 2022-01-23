Российские шпажисты не выступят на этапе Кубка мира в Дохе из-за вспышки коронавируса в команде
Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, что национальная сборная пропустит этап Кубка мира в Дохе из-за большого количества положительных результатов тестов на коронавирус.
«Саблисты и рапиристы успели выступить в Тбилиси, Париже и Познани, шпажисты готовились на сборе к выезду в Доху, но мы были вынуждены распустить команду и сняться с турнира — слишком много положительных тестов в команде. Многие болеют без симптомов, но старший тренер команды Александр Глазунов был госпитализирован», — приводит слова Мамедова ТАСС.
Соревнования шпажистов на этапе Кубка мира в Дохе должны пройти с 28 января по 30 января.
Источник: https://tass.ru/sport/13501631
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