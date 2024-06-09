Скейтбордист из Аргентины высоко оценил уровень турнира BRICS Skate Cup в Нижнем Новгороде

Скейтбордист из Аргентины Матиас дель Олио заявил, что уровень турнира BRICS Skate Cup by Grand Skate Tour в Нижнем Новгороде сопоставим с олимпийскими соревнованиями.

«Очень высокий уровень, можно сказать, олимпийский», — приводит ТАСС слова дель Олио.

Кроме этого, по мнению спортсмена, в России одно из лучших сообществ.

«Мой лучший друг [скейтбордист] Максим Круглов показал мне такую жизнь, где есть возможность путешествовать по всему миру со скейтом. Я приехал в Россию первый раз, когда мне было 17 лет, путешествую по всему миру, но Россия — это лучшее место, здесь все, как семья. Если вы попросите меня уехать на следующий день в Нью-Йорк, Стамбул или Москву, я с уверенностью поеду в Москву, это точно», — добавил аргентинец.

Турнир BRICS Skate Cup by Grand Skate Tour проходит в Нижнем Новгороде с 6 по 9 июня. В соревнованиях принимают участие спортсмены из более чем 20 стран: Азербайджана, Аргентины, Бахрейна, Белоруссии, Бразилии, Венесуэлы, Колумбии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая и других.