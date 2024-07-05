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Сегодня, 18:55

Вице-чемпион Европы по BMX-фристайлу Ризаев сделал сальто через фигуристку Медведеву

Алина Савинова
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Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Евгения Медведева приехала в Казань, чтобы посмотреть на финалы главных спортивных проектов «Движения Первых».

24-летняя спортсменка побывала в крытой части экстрим-парка «Урам», где серебряный призер чемпионата Европы по BMX-фристайлу Ирек Ризаев сделал через нее сальто.

С 5 по 7 июля в Казани проходят всероссийский чемпионат пилотирования дронов «Пилоты будущего» и всероссийский проект «Вызов Первых».

Медведева является двукратной чемпионкой России, Европы и мира, а также двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018.

Фигурное катание
Евгения Медведева
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