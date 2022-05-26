На Урале разбилась альпинистка. Ее подвело оборудование

Мать двоих детей сорвалась со скалы во время тренировки в Каменске-Уральском.

Следственный комитет Свердловской области выясняет обстоятельства гибели 46-летней альпинистки в местечке «Городские скалы» на реке Исеть в Каменске-Уральском. Женщина сорвалась во время тренировки и упала на камни с высоты в несколько десятков метров. Причиной трагедии мог стать разблокировавшийся карабин. Инцидент произошел вечером 25 мая. Знакомые погибшей, которая была спортсменом-любителем, пишут в соцсетях, что у нее остались двое детей.

Могильный камень

«Информация о трагедии поступила накануне вечером. Прибывшие медики могли лишь констатировать смерть гражданки, — приводит «Областная газета» слова представителя Следственного комитета. — Сыщики уголовного розыска оперативно установили личность погибшей. Ею оказалась жительница Каменска-Уральского 1976 года рождения. По одной из рассматриваемых версий, трагедия произошла из-за непредвиденно разблокировавшегося карабина». Впрочем, официальная формулировка пока: «Сорвалась по неустановленной причине».

«Городские скалы» — традиционное место тренировок уральских альпинистов, которое используется для этих целей с 1960-х годов. Каменная гряда расположена в старой части города на высоком берегу, и обычно здесь в сравнительно комфортных условиях отрабатывают работу в связках. Маршруты в Каменске-Уральском не слишком сложны для профи, однако требуют определенной подготовки. Одна из скал прибрежной гряды носит мрачное название Могильный камень. 25 мая для одной из альпинисток это название стало пророческим.

Горы не прощают ошибок

Из-за закрытых границ во время пандемии отечественные горы стали использоваться нашими альпинистами гораздо интенсивнее, чем раньше. И это, к сожалению, привело в новым несчастным случаям, в том числе со смертельными исходами. Так совсем недавно, 13 мая, в Кабардино-Балкарии при восхождении на гору Эльбрус погиб немецкий спортсмен. 50-летний мужчина осуществлял восхождение вместе со своим товарищем, но сорвался со склона и разбился о камни на высоте 5 300 метров.

В конце февраля московская альпинистка сорвалась со скалы Мшатка-Къая в Крыму, но, к счастью, осталась жива. Девушка упала с двадцатиметровой высоты во время подъема с напарником и получила различные травмы. Спасатели эвакуировали ее при помощи вакуумного матраса и в доставили в местную больницу. А вот инцидент 6 января в горах Бурятии закончился намного печальнее. Один из экстремалов — 58-летний спортсмен-альпинист из Иркутской области — погиб в результате сошедшей лавины. Группа планировала подняться на «Пик дружбы», но во время подготовительного выхода стала жертвой стихии.

Увы, горы не прощают ошибок или технических неполадок. Цена любого такого инцидента — человеческая жизнь.