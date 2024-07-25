11-летняя скейтбордистка станет самой молодой участницей Олимпиады из Китая

На Олимпийских играх 2024 года в Париже выступит 11-летняя скейтбордистка Чжэн Хаохао.

Китаянка заявлена для участия в соревнованиях по дисциплине парк среди женщин. В августе Хаохао исполнится 12 лет.

Она станет самой молодой в истории китайской спортсменкой-участницей Олимпийских игр.

В квалификации к летней Олимпиаде-2024 она набрала 51,73 балла, заняв 20-е место из 44.