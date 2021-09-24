Экстремальные
Новости Спортивные лайфхаки
Статьи   //    Экстремальные

Эльбрус забрал пять жизней альпинистов-любителей. Кто виноват в трагедии?

Олег Шамонаев
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Сегодня, 17:30
Спасатели закончили работы по вызволению альпинистов из снежного плена. Фото МЧС КБР, Instagram
Спасатели закончили работы по вызволению альпинистов из снежного плена. Фото МЧС КБР, Instagram
По факту крупнейшего за последние годы инцидента с гибелью туристов в горах возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья.

Правоохранительные органы и специалисты начали выяснение причин крупнейшей за последние годы трагедии в любительском экстремальном туризме. Во время восхождения на Эльбрус в тяжелых условиях погибли сразу пять человек, а еще двое находятся в реанимации. Организаторы «безопасного тура по приятным ценам» говорят, что причиной ЧП стало фатальное стечение обстоятельств и, возможно, запоздалое начало спасательной операции. Спасатели же считают, что причиной смертей на склоне стали беспечность и стратегические просчеты гидов. В любом случае — потеряны жизни людей, которым был гарантирован относительно безопасный штурм вершины в щадящем режиме. И все списать на «несчастный случай» не получится — кто-то должен понести ответственность.

Неоправданный риск

Эльбрус хоть и является самой высокой точкой Европы и России (5621 метр над уровнем моря), обычно не представляет большого интереса для крутых профи альпинизма. На эту вершину, которая находится на границе Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, проложены достаточно надежные маршруты, по которым водят даже «чайников». Стоимость десятидневного тура с акклиматизацией и восхождением — в районе 40 тысяч рублей. Конечно, это не увеселительная прогулка, а испытание, которое под силу только людям в хорошей физической форме. И горы никогда не прощают беспечности — ежегодно в результате несчастных случаев на Эльбрусе гибнет до 10 человек. Но, как правило, это единичные инциденты. Массовая гибель туристов, случившаяся в четверг, зафиксирована здесь впервые за много лет.

Изначально предполагалось, что в группе, которая собирается штурмовать вершину, будет 23 человека, но трое в последний момент отказались, и на плато примерно в полутора часах подъема от вершины в итоге вышли 20 восходителей. Это была сборная группа с мужчинами и женщинами из 11 регионов России. Маршрут официально зарегистрирован у спасателей — здесь вопросов к организаторам нет. Но есть недоумение по поводу качества сопровождающих. В рекламном объявлении говорится, что один гид должен приходиться на каждую четверку туристов и что группа не может превышать 12 человек. В нашем случае мы имеем дело с группой из 16 любителей-альпинистов и четырьмя сопровождающими (правда, организаторы уверяют, что это были две разные группы). При этом «лидеров» (опытных лицензированных инструкторов) на маршруте оказалось только двое. Еще двое были лишь помощниками.

https://www.instagram.com/p/B3_eb83F2M7/

Один из помощников — Игорь Даньков — накануне похода записал видео для соцсетей, в котором говорит о неблагоприятном прогнозе. «Сегодня в ночь мы собираемся идти на вершину. Прогноз не очень, посмотрим, как оно будет», — отмечает сопровождающий. И это стало еще одним тревожным звонком. Ну, а дальше действительно имела место цепь трагических случайностей. Буквально в 100 метрах от вершины (возможно, из-за резкого падения атмосферного давления) стало плохо 36-летней женщине из Якутска Анне Макаровой. Группа приняла решение продолжить восхождение, отправив Анну вниз в сопровождении Игоря Данькова. Но по пути погода резко ухудшилась, началась пурга, а самочувствие Макаровой ухудшилось настолько, что она скончалась на руках у помощника гида.

Пятеро умерли, 11 — в больнице

Но это было только начало трагедии. Даньков попытался связаться со спасателями, но из-за отсутствия связи решил самостоятельно спуститься в точку, откуда он смог бы вызвать помощь. Тем временем основная группа тоже начала спуск, но, на беду, один из туристов сломал ногу. В результате туристы оказались в эпицентре бури на высоте 5400 метров при морозе до минус 20 градусов, ветре до 70 м/с, мокром снеге и видимости не более метра. Все это произошло около полудня, а спасательная операция началась только ближе к пяти вечера, когда Даньков добрался до нормальной связи. В результате людей, которые спускались небольшими группами, пришлось снимать с горы на ратраках в тяжелых погодных условиях и в темноте. Четверо туристов скончались от переохлаждения, не дождавшись эвакуации.

Среди погибших — мать двоих детей 40-летняя Анастасия Жегулина из Тольятти, 32-летняя петербурженка Елена Нестерова, 32-летняя Ирина Гальчук из Екатеринбурга и 39-летний Вячеслав Борисов из Тюмени (у него тоже остались жена и двое детей). Последний уже штурмовал Эльбрус в прошлом году, и тогда тоже попал в плохую погоду и не смог взойти на вершину. Из 14 выживших в больницу Нальчика госпитализированы 11 человек: двое (в том числе сломавший ногу турист) находятся в реанимации, трое — в терапии, трое — в ожоговом отделении, двое — в травматологии, один — в хирургии органов грудной клетки. Под наблюдением врачей — два гида и два их помощника, которых сейчас обвиняют в халатности на фоне усиления ветра и неблагоприятного прогноза погоды.

К спасательной операции были привлечены 69 человек и 16 единиц техники. Двое участников похода умерли на тропе, еще двоих транспортировали на ратраках до станции, где они скончались, не приходя в сознание. Руководитель компании — организатора тура Денис Алимов уверяет, что восхождение совершалось в погодное окно и все меры безопасности были соблюдены. При этом известно, что в то же время на горе находилась другая группа восходителей, которой удалось успешно спуститься и избежать человеческих жертв. Как бы то ни было, очевидно, что даже такие сравнительно небольшие (по меркам альпинистов-профи) вершины, как Эльбрус, не прощают беспечности и ошибок. И сейчас реклама организаторов тура, гарантирующая успешное и безопасное восхождение «на 90 процентов», выглядит как настоящее издевательство.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Олег Шамонаев все материалы автора

Читайте также

Спортсменка заставила извиниться за сексистский показ ее выступления. Оператор навел камеру на ее ягодицы
«Я тебе панамку поправлю». История конфликта Карпина и Дзюбы
Хэмилтон сбил одного из механиков на пит-лейн во время второй практики «Гран-при России»
Три версии снятия Трусовой. Детектив в Сызрани, где Туктамышева ловко избежала вопивших фанаток
«Я тебе панамку поправлю». История конфликта Карпина и Дзюбы
vs
3
Офсайд