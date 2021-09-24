Эльбрус забрал пять жизней альпинистов-любителей. Кто виноват в трагедии?

По факту крупнейшего за последние годы инцидента с гибелью туристов в горах возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья.

Правоохранительные органы и специалисты начали выяснение причин крупнейшей за последние годы трагедии в любительском экстремальном туризме. Во время восхождения на Эльбрус в тяжелых условиях погибли сразу пять человек, а еще двое находятся в реанимации. Организаторы «безопасного тура по приятным ценам» говорят, что причиной ЧП стало фатальное стечение обстоятельств и, возможно, запоздалое начало спасательной операции. Спасатели же считают, что причиной смертей на склоне стали беспечность и стратегические просчеты гидов. В любом случае — потеряны жизни людей, которым был гарантирован относительно безопасный штурм вершины в щадящем режиме. И все списать на «несчастный случай» не получится — кто-то должен понести ответственность.

Неоправданный риск

Эльбрус хоть и является самой высокой точкой Европы и России (5621 метр над уровнем моря), обычно не представляет большого интереса для крутых профи альпинизма. На эту вершину, которая находится на границе Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, проложены достаточно надежные маршруты, по которым водят даже «чайников». Стоимость десятидневного тура с акклиматизацией и восхождением — в районе 40 тысяч рублей. Конечно, это не увеселительная прогулка, а испытание, которое под силу только людям в хорошей физической форме. И горы никогда не прощают беспечности — ежегодно в результате несчастных случаев на Эльбрусе гибнет до 10 человек. Но, как правило, это единичные инциденты. Массовая гибель туристов, случившаяся в четверг, зафиксирована здесь впервые за много лет.

Изначально предполагалось, что в группе, которая собирается штурмовать вершину, будет 23 человека, но трое в последний момент отказались, и на плато примерно в полутора часах подъема от вершины в итоге вышли 20 восходителей. Это была сборная группа с мужчинами и женщинами из 11 регионов России. Маршрут официально зарегистрирован у спасателей — здесь вопросов к организаторам нет. Но есть недоумение по поводу качества сопровождающих. В рекламном объявлении говорится, что один гид должен приходиться на каждую четверку туристов и что группа не может превышать 12 человек. В нашем случае мы имеем дело с группой из 16 любителей-альпинистов и четырьмя сопровождающими (правда, организаторы уверяют, что это были две разные группы). При этом «лидеров» (опытных лицензированных инструкторов) на маршруте оказалось только двое. Еще двое были лишь помощниками.

https://www.instagram.com/p/B3_eb83F2M7/

Один из помощников — Игорь Даньков — накануне похода записал видео для соцсетей, в котором говорит о неблагоприятном прогнозе. «Сегодня в ночь мы собираемся идти на вершину. Прогноз не очень, посмотрим, как оно будет», — отмечает сопровождающий. И это стало еще одним тревожным звонком. Ну, а дальше действительно имела место цепь трагических случайностей. Буквально в 100 метрах от вершины (возможно, из-за резкого падения атмосферного давления) стало плохо 36-летней женщине из Якутска Анне Макаровой. Группа приняла решение продолжить восхождение, отправив Анну вниз в сопровождении Игоря Данькова. Но по пути погода резко ухудшилась, началась пурга, а самочувствие Макаровой ухудшилось настолько, что она скончалась на руках у помощника гида.

Пятеро умерли, 11 — в больнице

Но это было только начало трагедии. Даньков попытался связаться со спасателями, но из-за отсутствия связи решил самостоятельно спуститься в точку, откуда он смог бы вызвать помощь. Тем временем основная группа тоже начала спуск, но, на беду, один из туристов сломал ногу. В результате туристы оказались в эпицентре бури на высоте 5400 метров при морозе до минус 20 градусов, ветре до 70 м/с, мокром снеге и видимости не более метра. Все это произошло около полудня, а спасательная операция началась только ближе к пяти вечера, когда Даньков добрался до нормальной связи. В результате людей, которые спускались небольшими группами, пришлось снимать с горы на ратраках в тяжелых погодных условиях и в темноте. Четверо туристов скончались от переохлаждения, не дождавшись эвакуации.

Среди погибших — мать двоих детей 40-летняя Анастасия Жегулина из Тольятти, 32-летняя петербурженка Елена Нестерова, 32-летняя Ирина Гальчук из Екатеринбурга и 39-летний Вячеслав Борисов из Тюмени (у него тоже остались жена и двое детей). Последний уже штурмовал Эльбрус в прошлом году, и тогда тоже попал в плохую погоду и не смог взойти на вершину. Из 14 выживших в больницу Нальчика госпитализированы 11 человек: двое (в том числе сломавший ногу турист) находятся в реанимации, трое — в терапии, трое — в ожоговом отделении, двое — в травматологии, один — в хирургии органов грудной клетки. Под наблюдением врачей — два гида и два их помощника, которых сейчас обвиняют в халатности на фоне усиления ветра и неблагоприятного прогноза погоды.

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К спасательной операции были привлечены 69 человек и 16 единиц техники. Двое участников похода умерли на тропе, еще двоих транспортировали на ратраках до станции, где они скончались, не приходя в сознание. Руководитель компании — организатора тура Денис Алимов уверяет, что восхождение совершалось в погодное окно и все меры безопасности были соблюдены. При этом известно, что в то же время на горе находилась другая группа восходителей, которой удалось успешно спуститься и избежать человеческих жертв. Как бы то ни было, очевидно, что даже такие сравнительно небольшие (по меркам альпинистов-профи) вершины, как Эльбрус, не прощают беспечности и ошибок. И сейчас реклама организаторов тура, гарантирующая успешное и безопасное восхождение «на 90 процентов», выглядит как настоящее издевательство.