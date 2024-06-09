Экстремальные
Новости
Спортивные лайфхаки
Главная
Экстремальные

Сегодня, 21:54

Аргентинский скейтбордист восхитился местом проведения BRICS Skate Cup в Нижнем Новгороде

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Скейтбордист из Аргентины Матиас дель Олио рассказал, какое впечатление на него произвел скейтпарк в Нижнем Новгороде, где проходит финал международного турнира BRICS Skate Cup by Grand Skate Tour.

«Я был сильно удивлен, увидев такую площадку на берегу, где сливаются две реки, мы катаемся здесь все вместе под закатными лучами солнца. У вас один из лучших скейтпарков в России. Я и мои друзья могут с уверенностью это сказать. Это крутая площадка», — приводит ТАСС слова дель Олио.

Аргентинец также отметил вид, который открывается из Нижегородского кремля.

«У вас очень красивые реки, лучшие закаты. Вершина города, на которой расположен кремль, это просто супер», — добавил он.

Турнир BRICS Skate Cup by Grand Skate Tour проходит в Нижнем Новгороде с 6 по 9 июня. В соревнованиях принимают участие спортсмены из более чем 20 стран: Азербайджана, Аргентины, Бахрейна, Белоруссии, Бразилии, Венесуэлы, Колумбии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая и других.

Источник: ТАСС
1
0
Читайте также
Бывший игрок НБА Бадингер выступит на Олимпиаде в Париже в пляжном волейболе
Хоккеист «Ак Барса» Юдин рассказал о борьбе с раком и разводе
Российский гроссмейстер Сергей Бешуков умер в возрасте 53 лет
Нужна звезда вместо Промеса, забивной форвард и лучший игрок Карпина. Кого купить «Спартаку», чтобы включиться в чемпионскую гонку
В Белом доме заявили, что Киев воспользовался разрешением бить по России оружием США
Жена главы АНО «Цифровые платформы» рассказала о нападении на него
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Федерации скалолазания назвали историческими результаты чемпионата России по скорости

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости