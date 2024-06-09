Аргентинский скейтбордист восхитился местом проведения BRICS Skate Cup в Нижнем Новгороде

Скейтбордист из Аргентины Матиас дель Олио рассказал, какое впечатление на него произвел скейтпарк в Нижнем Новгороде, где проходит финал международного турнира BRICS Skate Cup by Grand Skate Tour.

«Я был сильно удивлен, увидев такую площадку на берегу, где сливаются две реки, мы катаемся здесь все вместе под закатными лучами солнца. У вас один из лучших скейтпарков в России. Я и мои друзья могут с уверенностью это сказать. Это крутая площадка», — приводит ТАСС слова дель Олио.

Аргентинец также отметил вид, который открывается из Нижегородского кремля.

«У вас очень красивые реки, лучшие закаты. Вершина города, на которой расположен кремль, это просто супер», — добавил он.

Турнир BRICS Skate Cup by Grand Skate Tour проходит в Нижнем Новгороде с 6 по 9 июня. В соревнованиях принимают участие спортсмены из более чем 20 стран: Азербайджана, Аргентины, Бахрейна, Белоруссии, Бразилии, Венесуэлы, Колумбии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая и других.