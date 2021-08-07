Вы точно видели эту девушку в демотиваторах соцсетей.

На Олимпиаде в Японии скалолазание дебютировало в олимпийской программе. Этот вид спорта очень популярен в Стране восходящего Солнца. Но высокий уровень также и у российских спортсменов. Мы могли рассчитывать на удачное выступление наших скалолазов и как минимум на попадание в финал, но первый блин вышел комом. Обиднее всего за Юлию Каплину — одного из лидеров в мировых турнирах по скорости. В Токио вместо разделения на конкретные виды скалолазания было многоборье, и Каплиной приходилось выступать и в непрофильных для себя боулдеринге и трудности. Тем обиднее, что ключевую ошибку она допустила в родной «скорости» — поднималась быстрее всех с графиком мирового рекорда и в последний момент не успела нажать на кнопку, чтобы завершить попытку...

После этого Юлия не сдержала эмоции и расплакалась. Слезы молодой и красивой скалолазки быстро стали популярным сюжетом соцсетей, где создали уже тонны различных шуток и демотиваторов с ее участием. Но как рассказала Каплина в беседе с «СЭ» подобная популярность ее никак не обижает. Также Юлия подробно рассказала, что именно помешало ей удачно выступить и почему через три года в Париже у нее будет гораздо больше шансов на успех.

Не смогла тренироваться до соревнований — поздно прилетели, поменять рейс было нельзя

— Завершается дебютная Олимпиада для вас и вашего вида спорта. Какие у вас впечатления от Игр?

— Это было огромное событие для всего скалолазания. Безумно грустно, что не получилось самой попасть в финал и выступать в решающем раунде, но так сложилось, ничего не поделать. Впереди Париж. Я все равно с интересом понаблюдала за финалами, борьбой лучших представителей скалолазания. Было очень интересно.

— Вы стали звездой Олимпиады, когда по соцсетям разошелся эмоциональный момент из квалификации. Вам не хватило мгновения дотянуться до заветной кнопки. Что помешало завершить попытку?

— Здесь сложились сразу несколько моментов. Была техническая ошибка, я не знала, как работать на этой трассе. Дело в том, что мы прилетели в Токио 1 августа и нам сказали, что не будет опробования на скорость. А это обязательный тестовый раунд в нашем виде, его обязательно проводят на всех соревнованиях. Здесь почему-то его отменили, при этом спортсменам было разрешено тренироваться до 1 августа самостоятельно на трассе. То есть до того дня как мы добрались до Токио. Когда мы планировали нашу поездку нам сказали, что тренироваться на соревновательном скалодроме будет запрещено. На скорость по идее трасса везде одинаковая, и зацепы официальные. Но система старт/финиш она немного отличается. Также отличается трение, так как разные производители скалодромов. Конечно, есть небольшое преимущество у тех, кто тренировался на соревновательной стенке. Не решающее, но есть.

Поэтому обычно проводят раунд опробования, чтобы у всех была возможность познакомиться с трассой. Это важный раунд, можно сделать выводы по трению, погоде, планировать свою тактику. В Токио жарко и влажно, поэтому трение работает хуже. На опробовании я бы как раз проверила все эти нюансы, поняла бы как лучше действовать. Мы очень удивились, что его отменили, пытались донести до технической комиссии нашу позицию, потому что опробование есть на каждом соревновании, впервые встречаемся с тем, что его отменяют.

Нам в ответ говорят, что была ведь возможность потренироваться на олимпийском скалодроме до начала соревнований. Но мы об этом не знали. Точнее, когда узнали было уже поздно — были куплены билеты, нас внесли в график заселения в олимпийскую деревню. Поменять билеты проблему большую не составляла, наша федерация и олимпийский комитет сделали все возможное, чтобы нам помочь. Но японцы не разрешают менять график заселения из-за ковидных правил. Так что увы, мы остались и без тренировки, и без опробования. Остальные команды тренировались до старта на соревновательном скалодроме и готовы, конечно, были лучше. В дисциплине скорость идет борьба за сотые секунд, важен любой нюанс.

— Получается не хватило опыта и знаний трассы?

— Это сказалось. Ошибка очень досадная, особенно в такой момент, в самом конце трассы... В месте, где я вообще не ошибаюсь. Года два назад американский журналист собрал статистику спортсменов, которые показывают лучшее время. И на половине стартов я лидировала, квалификацию я обычно прохожу с первым временем. И тут, когда я допустила ошибку в первой квалификации я понимала, что на второй нужно бежать на максимум. И шла очень хорошо, быстро, время было бы отличное. Только в конце ушла нога. Технический момент, который не позволил мне в самый последний момент только дотянуться и нажать кнопку. Все остальное я делала правильно...

Невероятно обидно. В результате я прославилась на всю Россию тем, что расплакалась. Если честно по началу было стыдно, что я не сдержалась, показала такие эмоции. Потому что я не привыкла показывать эмоции на старте. Я не говорю, что совсем не плачу. Бывает, конечно, когда на соревнованиях плохо выступаешь, хочется поплакать. Но как я делаю обычно — ухожу со скалодрома, отхожу за угол и рыдаю сколько хочу. Но так чтобы на глазах у всех... Для меня это непривычно, но что поделать. Очень сильные эмоции, которые у меня не получилось сдержать.

— Я не думаю, что вас хоть за что-то можно осуждать. Это нормальная реакция живого человека и спортсмены такие же живые люди. Совершают ошибки и переживают по этому поводу.

— До этого мне писали, что я как машина. Выхожу на старт, лезу и делаю свою работу хоть закрытыми глазами. Оказалось, что не совсем машина. Извините, не получилось.

— Вы ведь шли на мировой рекорд, насколько я понимаю?

— Судя по времени и темпу да, это был бы рекорд. Что поделать.

В Париже будет отдельная дисциплина скорость — смогу показать все на что способна

— Как оцените уровень этих соревнований? Как себя показали другие спортсмены?

— Сложно судить об общем уровне. Единственное, что я заметила, например, по соревнованиям мужчин — все очень сильно волновались. Это бросалось в глаза. Многие великие спортсмены нервничали. И в результате фавориты провалились, таких раскладов как по итогу не ожидал никто. Я вот не угадала ни одного из призеров. Я слышала до этого, что Олимпийские Игры — это совершенно другой старт и на них может произойти все что угодно. Но сама до конца не понимала, о чем идет речь. Теперь я вижу, что это действительно так.

— У японских спортсменов было преимущество в знании нюансов трассы?

— Нет, никаких. Они не могли тренироваться на олимпийском скалодроме до начала официальных тренировок, специальную трассу для японцев никто не делал, никто с ними нюансы трассы не обсуждал. На трудность и боулдеринг готовят разные трассы на каждый отдельный старт, спортсмены до начала соревнований о ней ничего знать не должны. Более того, готовили трассу не сами японцы, а специальные люди из международной федерации, без контроля местного оргкомитета. У мужчин одним из фаворитов в борьбе за золото был японец Томоа Наросаки, я была процентов на 90 уверена, что он победит. Но что в итоге — он только четвертый. Он сильно волновался, было много небольших ошибочек. Так что о каком преимуществе можно говорить. В какой-то мере японцам выступать даже сложнее, они дома, на них огромная ответственность. И не все могут справиться со своими эмоциями. У женщин получилось лучше — две японки Михо Нанака и Акие Нагути выиграли медали.

— Тот факт, что на Олимпиаде решили не выделять какую-то конкретную дисциплину, а добавили общий вид — многоборье — дает скорее преимущество тем, у кого в равной степени развиты навыки всех трех видов? Специалисты по конкретному виду не могут выдать хороший средний уровень.

— На самом деле нет в принципе такого спортсмена, который был бы хорош во всех трех видах. Тем более в равной степени. Даже у мужчин фавориты, которые подтянули свои непрофильные виды по итогу выступили явно не так успешно, как сами того хотели. Эта Олимпиада первая для скалолазания и решили включить в нее многоборье только чтобы показать многообразие нашего спорта, все дисциплины какие есть. Честно скажу, вздыхаю с облегчением, поскольку многоборья больше не будет. В Париже в 2024 году скорость будет отдельной дисциплиной. И еще будет двоеборье — трудность вместе с боулдерингом. И для многих спортсменов это огромный плюс, многоборье никто не оценил. Теперь есть возможность отдать все силы своей профильной дисциплине. За несколько лет подготовки к Токио я отдала столько сил, получила столько травм... Было крайне тяжело. Но все позади, я снова могу сконцентрироваться на скорости и во Франции через три года показать все что я могу. Свой лучший результат.

— Вряд ли будут спортсмены, которые захотят выступить и в скорости, и в двоеборье? Это невозможно?

— Мне трудно такое представить. В топовых командах такого точно не будет. Разве что спортсмены из Африки, разве что там чемпион может выиграть себе лицензию сразу в двух дисциплинах и равноценно к ним готовиться. Все остальные предпочтут сосредоточиться на своем профильном виде и уже с боевыми мыслями ехать в Париж.

— В любом случае шаг с расширением программы скалолазания на Олимпиаде — это же знак полноценного признания вида спорта.

— Согласна. Скалолазание — это что-то новое для Олимпиады, совсем не похожее на другие виды спорта. Это интересно как для зрителей, так и для спортсменов. Очень много кто занимается скалолазанием в мире, и я уверена, что сейчас в России будет бум скалолазания. Многие узнали о нашем виде спорта впервые, но теперь с энтузиазмом пойдут заниматься, отправлять детей в секции, школы. Мне очень много кто писал в соцсетях, спрашивал, где можно позаниматься, как. Спасибо всем за слова поддержки, кстати, мне очень приятно. Можно сказать мои слезы стали рекламой скалолазания в стране. Отлично если так, я рада. Мне конечно хотелось открыть скалолазание своими медалями, показать себя как самая быстрая спортсменка в мире. Пусть хотя бы так, главное, что в целом популярность нашего вида спорта растет.

Диванные аналитики думали я поднимаюсь вверх под музыку. И ругали за плохой ритм

— Получается, до вас дошли все эти шутки из интернета?

— Конечно. Мне присылали ребята из команды. Я отношусь к этому только позитивно, пусть шутят. По началу мне было немного стыдно, что я показала лишние эмоции. С другой стороны действительно, я живой человек, такой же как все остальные люди. И имею право на такую реакцию.

— Какую самую забавную шутку запомнили?

— Много было всего. Поражала диванная аналитика. Видела запись, что я не ритмично лезла. Люди почему-то решили, что музыка на фоне влияет на ход соревнований и я должна была подниматься по трассе в такт музыке. Но болельщикам не понравилось, они посчитала я не попадала в музыкальные акценты. И это меня расстроило, обидело даже. Я вообще-то на скорость очень красиво и технично лезу! И меня задело, что по мнению людей из интернета я якобы не ритмичная.

— Значит нужна еще одна дисциплина на Олимпиаду — ритмическое скалолазание. С оценками за артистизм как в художественной гимнастике.

— Видимо да (смеется) Только мне оказывается нужно этот компонент подтягивать. Может носочек не дотянула где-то, не знаю. Всем не угодишь... Извините, пока что, к сожалению, баллов за артистизм у нас не дают.

— Японцы пытались подниматься на кроны деревьев и смотреть за соревнованиями, чуть ли не залезая друг на друга?

— Я этого не заметила, но меня такой интерес не удивляет. Билеты на скалолазание были проданы за четыре дня, как только они появились. Это говорит о многом. Скалолазание в Японии очень популярно, в одном только Токио больше тысячи залов для боулдеринга, трудности, скорости. Это просто невероятно! Что уж говорить, сам Император Японии занимается скалолазанием. Олимпийские спортсмены очень популярны, с местными звездами снимают сериалы, делают игры, пишут комиксы с их участием. Одним из знаменосцев на церемонии открытия Игр также был скалолаз. Это о многом говорит, насколько важен наш вид спорта для японцев.

Юлия Каплина заслуживает всей любви мира, все равно умничка не смотря на срыв достойно боролась??? pic.twitter.com/xDal5QWNim — Vаlkyria (@lostEliot) August 4, 2021

Пару раз попрыгала на картонной кровати — она не развалилась

— Как вы оцените Олимпиаду в Токио в плане организации? Отзывы полярные.

— Мне не с чем сравнивать, к тому же это необычная Олимпиада, которая проходит в карантинном режиме. Мы везде ходим в масках, есть ряд серьезных ограничений. Постоянно сдаем ПЦР тесты, измеряют температуру, много различных факторов нашего времени. Но в целом здесь все здорово — можно общаться со спортсменами из других стран, видов спорта, известными спортсменами из своей страны, болеть за них, переживать. Это очень сильно объединяет, рождает спортивный дух. Совсем другой мир, нереально крутой. И Олимпийские Игры — самый крутой старт в плане эмоций и впечатлений.

— Некоторым ребятам из нашей команды не совсем понравились условия проживания в олимпийской деревне, также была критика работы олимпийских шаттлов.

— Шаттлов действительно не очень много, они ходят строго по расписанию. Нельзя уехать, когда ты хочешь, приехать, когда ты хочешь. Все четко по расписанию. Есть в связи с этим свои сложности. К примеру, вчера завершился финал поздно вечером, но мы еще и час сидели и ждали свой автобус. По расписанию он должен быть в 23-00 и ни на какие изменения в расписании японцы не пойдут. Положено так и никак иначе. Что касается условий проживания в деревне — лично меня все устраивает. Хорошая кровать, пусть и картонная. Ничего вроде не сломалось. Все скромно, но для комфортного отдыха после тренировок и соревнований все есть.

— Тестировали картонную кровать на прочность?

— Пару раз попрыгала на ней — она не развалилась. Значит все нормально.