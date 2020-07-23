У кратера вулкана на Камчатке обнаружили тело альпиниста

Спасателям удалось достичь кратера вулкана Ключевская сопка, где было обнаружено тело пропавшего альпиниста из Приморья, Ильи Цветкова, сообщает «Кам 24».

Сегодня около полуночи объединенная группа спасателей краевого поисково-спасательного отряда, и альпинисты из Приморья начали подъем из лагеря на высоте 3,5 километра на склоне Ключевского к кратеру. Около семи часов утра группа добралась до отметки 4,5 километра, обнаружили тело погибшего альпиниста.

6 июля в службу спасения поступил сигнал с просьбой о помощи. По словам заявителя, он совершал вместе с Цветковым восхождение на вулкан Ключевской по северному склону. В 200 метрах от кратера у Цветкова отказали ноги, причиной тому могла послужить горная болезнь. Альпинист находился без сознания с утра 6 июля, его напарник спустился на высоту около 3,5 километра, где появилась связь, и вызвал помощь.

В тот же день началась поисково-спасательная операция, однако спасателям долго не удавалось добраться до пострадавшего альпиниста из-за плохих погодных условий и сильных камнепадов.

У Цветкова остались жена и пятеро детей.