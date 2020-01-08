Австралиец в одиночку пересек Антарктиду за 58 дней. На российской станции ему приготовили сауну

Австралиец Джефф Уилсон в одиночку пересек Антарктиду и установил рекорд по протяженности пройденного маршрута. Он побил достижение Майка Хорна, который в 2017 году стал первым человеком, без посторонней помощи в одиночку преодолевшим путь длиной в 5100 км. На это Хорн потратил 57 дней.

49-летний Уилсон пересек Антарктиду за 58 дней, однако он проделал путь длиной в 5306 км, что является рекордом. Удлинить маршрут относительно Хорна Уилсон смог за счет подъема на самую высокую точку Антарктиды — Купол Аргуса. Точка расположена на высоте 4093 метра над уровнем моря.

Уилсон готовился к своему путешествию семь лет. Заключительной точкой его маршрута была российская антарктическая станция Новолазаревская, где члены экспедиции из России подготовили для Уилсона праздничный ужин и горячую сауну.

— Русские меня очень хорошо поздравили, — цитирует L'Equipe Уилсона. — Они очень горячо поддержали мою экспедицию. Я был счастлив добраться до станции живым, хотя это было тяжело физически и эмоционально.