Звезды конного спорта России один за другим берут другое спортивное гражданство

Под чужой флаг перешел даже экс-вице президент федерации.

Наша сборная по конному спорту продолжает терять сильных спортсменов. Ранее под флаг Палестины перебралась Александра Максакова — талантливая наездница, выступавшая за Россию на Олимпийских играх-2020 в Токио. Она приняла данное решение вслед за супругом — Егором Щибриком.

Теперь список ушедших в другие федерации снова пополнился. Под другой флаг оправился член сборной России по конному спорту Владимир Туганов, который также прекратил свою деятельность на посту вице-президента организации. В чем причина таких массовых миграций?

Александра Максакова. из личного архива Александры Максаковой

Смена

О решении 61-летнего Туганова стало известно еще в декабре. Владимир входил в состав олимпийской команды России на Играх 2004 и 2012 годов. В Афинах он занял итоговое 33-е место в личном турнир, в Лондоне — 65-е. Вместе с запросом на смену спортивного гражданства функционер также подал заявления на выход из состава бюро ФКСР, сложение полномочий вице-президента и на прекращение членства в организации.

«Заявления были рассмотрены на внеочередном заседании Бюро ФКСР 29.12.2022 года. В соответствии с принятыми на заседании решениями, Владимир Туганов вышел из состава Бюро Федерации конного спорта России. Также в соответствии со всеми формальными процедурами, спортсмен покинул пост вице-президента ФКСР и более не является членом организации», — говорится в заявлении федерации.

В январе спортивное гражданство поменяла и Любовь Кочетова. Она перешла под флаг США — именно в этой стране спортсменка живет и тренируется с 2008 года. Любовь участвовала в Олимпиаде в Ванкувере, и, вероятно, рассчитывает и на Игры в столице Франции. Но официально о причинах ее решения не сообщалось.

В феврале список ушедших пополнили еще и Мария Маденова (конкур) и Татьяна Макарова (выездка). Обе спортсменки долгое время проживают не в России. Мария с 2011 года базируется в Европе, однако осенью 2022 года вернулась и приняла участие в шести национальных турнирах на территории Московской области. Теперь она будет выступать за Палестину.

Татьяна также базируется за пределами РФ с 2011 года — в Нидерландах. Макарова возвращалась в Россию на один сезон — в 2018 году, но с 2019-го постоянно проживает за рубежом. Она, как и Маденова будет выступать под флагом Палестины.

Егор Щибрик. из личного архива Егора Щибрика

Причины

Почему спортсмены решаются на такой шаг? Понятно, что основная причина связана с желанием соревноваться на международном уровне и попасть на Олимпийские игры. В частности, так сообщил тренер Туганова, Владимир Белецкий.

«Владимир Петрович Туганов всю свою жизнь стремился выступать на самых крупных спортивных соревнованиях, в том числе и на Олимпийских играх. Его база, лошади сейчас находятся за пределами России. У Туганова из-за санкций нет возможности продолжить заниматься спортом на родине, потому что ввоз лошадей в Российскую Федерацию запрещен.

Он очень опытный спортсмен, который очень много сделал для своей страны, и у него нет времени спокойно ждать возвращения россиян на международные старты, каждый год дорог. Его спортивной карьере осталось не так много лет, поэтому он хочет уже сейчас выступать на соревнованиях и попробовать отобраться на свою третью Олимпиаду", — приводит «Петербургский дневник» слова тренера.

Помимо попадания на Олимпийские игры, на решение спортсменов также влияет текущая обстановка. Международный олимпийский комитет хоть и разрабатывает дорожную карту по возвращению российских и белорусских спортсменов на зарубежные старты, но это не влияет на происходящее внутри страны.

На данный момент ситуация такова, что международных турниров по конному спорту в 2023 году в России не будет. Это действительно проблема для данного вида спорта, ведь турнирная жизнь не ограничиваются только Олимпиадой. Есть масса других соревнований, на которые сейчас дороги закрыты. А их проведение под флагом международной федерации внутри страны в обозримом будущем не предвидится.

Владимир Туганов. Фото Global Look Press

Палестина

Но почему спортсмены выбирают именно Палестину? Такой, казалось бы, не самый однозначный вариант. Ведь данное государство юридически не существует для Израиля, США, Канады, многих западноевропейских государств. Но ключевой момент для спортсменов здесь в том, что эту страну признает Международный олимпийский комитет. И если целью у Владимира Туганова, стоят Олимпийские игры — то данный трансфер открывает почти все дороги.

К тому же не стоит забывать, что талантливым россиянам будет не слишком тяжело выиграть конкуренцию в палестинской команде. Простой пример: на Олимпиаду в Токио эта страна вообще не заявляла спортсменов в конном спорте. Получается, что от перехода выигрывают и сами спортсмены, получающие шанс на игры, и Палестина, которая развивает этот вид спорта путем натурализации. Хотя, конечно есть и неоднозначный моральный аспект для данных решений.