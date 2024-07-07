Федерация конного спорта России согласовала двум всадницам получение нейтрального статуса

Российские спортсменки Алиса Лыбань и Елизавета Кургузова могут получить нейтральный статус, сообщает ТАСС со ссылкой на документы Федерации конного спорта России (ФКСР).

По сведениям источника, бюро ФКСР согласовало нейтральный статус Лыбань и Кургузовой в середине июня.

Ранее Международная федерация конного спорта (FEI) присвоила нейтральный статус россиянам Александре Изместьевой, Анне Сущевой, Евгении Давыдовой, Алексею Тюшкевичу, Алексею Мащенкову, Валерии Гиневой и Екатерине Фирюлиной.

В ноябре 2023 года на заседании FEI в Мехико было принято решение разработать критерии для допуска отдельных российских спортсменов к международным турнирам.