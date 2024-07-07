Федерация конного спорта России согласовала двум всадницам получение нейтрального статуса
Российские спортсменки Алиса Лыбань и Елизавета Кургузова могут получить нейтральный статус, сообщает ТАСС со ссылкой на документы Федерации конного спорта России (ФКСР).
По сведениям источника, бюро ФКСР согласовало нейтральный статус Лыбань и Кургузовой в середине июня.
Ранее Международная федерация конного спорта (FEI) присвоила нейтральный статус россиянам Александре Изместьевой, Анне Сущевой, Евгении Давыдовой, Алексею Тюшкевичу, Алексею Мащенкову, Валерии Гиневой и Екатерине Фирюлиной.
В ноябре 2023 года на заседании FEI в Мехико было принято решение разработать критерии для допуска отдельных российских спортсменов к международным турнирам.
Источник: ТАСС
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