Россиянка будет выступать за Палестину. На Играх в Токио она представляла Россию

Представительница конного спорта Александра Максакова сменила спортивное гражданство вслед за мужем.

Российская спортсменка, которая выступала в соревнованиях по конному спорту на Олимпийских играх-2020 в Токио, будет представлять Палестину. Заявление о смене спортивного гражданства Александра Максакова сделала сама — в своих социальных сетях. Она опубликовала ролик, где продемонстрировала флаг своей новой сборной. «Уже почти новый год и новая глава моей жизни», — написала спортсменка под постом, добавив к сообщению эмодзи в виде флага Палестины.

Подписчики спортсменки отреагировали на данное заявление спокойно. Многие поздравили Максакову и пожелали ей удачи. Как так получилось, что талантливая россиянка перешла в ближневосточную сборную? И почему именно эта страна?

Лошади

Александра пришла в конный спорт совершенно случайно. Как и многие девочки, в детстве спортсменка изначально занималась художественной гимнастикой, плаванием и ходила в художественную школу. Но в один прекрасный день ей захотелось покататься на лошади. Максаковой тогда было 9 лет.

Александре понравилось новое занятие, и она начала регулярно заниматься конным спортом — брала уроки верховой езды. Родители поддержали новое увлечение своей дочери, и через год у девочки появилась собственная лошадь.

«Мы видели, что рядом с лошадьми наш ребенок счастлив. У нас абсолютно «не конная» семья, с этим никогда раньше не сталкивались, но, поняв, что дочери нравится верховая езда, мы подумали: «Почему бы нет?» — и, конечно, поддержали ее», — приводит goldmustang слова мамы спортсменки, Инны.

Через несколько лет стало понятно, что Александре необходимо выходить на новый уровень и выбираться за пределы региональных стартов. Тогда семья спортсменки отправилась из Челябинска в Москву, где Максаковым посоветовали уехать за границу. И ради дочери родители пошли на это — перебрались в Германию, где неподалеку от Аахена — одного из центров мирового конного спорта — спортсменка могла тренироваться с авторитетными немецкими специалистами и повышать свое мастерство.

Александра Максакова. Фото Соцсети

Муж

В настоящее время Максакова проживает в Нидерландах. Она уже успела окончить школу и поступить в Университет прикладных наук VHL в голландском городе Велпе на специальность «бизнес и экономика в сфере конного спорта». И здесь же Максакова нашла свою судьбу — в 2020 году она вышла замуж за Егора Щибрика.

Егор сделал предложение Александре в мае 2019 года — и это было очень романтично. На турнире Horsemarket Spring Tour в Литве он встал на одно колено прямо на поле и под аплодисменты трибун попросил руки своей возлюбленной. И занятие конным спортом сыграло не последнюю роль в их отношениях — супруг девушки специализируется на конкуре.

К тому же пара совместными усилиями основала собственную конюшню — Shchibrik Stables. Там спортсмены делятся своим опытом и знаниями со всеми желающими. Хотя изначально проект создавался в первую очередь для их собственного профессионального развития в этом виде спорта. Но супруги успевают принимать и личное участие в тренировках сотрудников их базы.

Александра Максакова с мужем. Фото Соцсети

Палестина

Щибрик в конце ноября сменил спортивное гражданство. До этого мастер спорта международного класса представлял Россию на турнирах по конкуру самого высокого уровня и брал призовые места. Среди его многочисленных достижений — попадание в топ-5 на этапе Кубка мира по конкуру CSI5*-W в Саудовской Аравии-2021.

Кроме того, спортсмен долгое время занимал самую высокую позицию в мировом конкурном рейтинге Longines. Но теперь Егор будет представлять Палестину. В настоящий момент российские спортсмены не могут принимать участие в международных турнирах. Кроме того, на территории России и Белоруссии запрещено проводить мировые соревнования.

Александра пошла по стопам мужа. Хотя еще совсем недавно — летом 2021 года — Максакова в составе сборной России выступала на Олимпийских играх в Токио. Там она в командных соревнованиях по выездке заняла 12-е место, а в личном турнире стала 53-й.