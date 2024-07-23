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Париж-2024

23 июля, 23:57

Британская наездница Дюжарден снялась с Олимпиады-2024 из-за расследования федерации

Алина Савинова
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Шарлотта Дюжарден.
Фото Global Look Press

Британская наездница Шарлотта Дюжарден заявила, что приняла решение сняться с Олимпийских игр в Париже в связи с расследованием Международной федерацией конного спорта инцидента, произошедшего на тренинге несколько лет назад.

Ранее в одном из нидерландских СМИ появилось видео, на котором запечатлено, как Дюжарден во время тренировки бьет хлыстом лошадь своего ученика. Как сообщил портал Horses.NL, нидерландский адвокат от имени неназванного клиента подал в Международную федерацию конного спорта и соответствующие британские инстанции иск о жестоком обращении с животными.

«Было опубликовано снятое четыре года назад видео, которое демонстрирует ошибочное суждение с моей стороны во время тренинга. Международная федерация конного спорта начала расследование, и я приняла решение сняться со всех соревнований, включая Олимпийские игры в Париже, пока этот процесс идет», — написала Дюжарден в своих социальных сетях.

По словам спортсменки, произошедшая ситуация не отражает ее подхода к тренировкам лошадей или учеников, и ей стыдно за свои действия.

Летние Олимпийские игры в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Спортсмены разыграют на Играх 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

Олимпиада
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