Всадница Гусейнова: «Израильтянам запрещали выступать в Европе. Боялись теракта»

Победительница молодежного чемпионата Европы по выездке Анна Гусейнова, теперь выступающая за Израиль, в интервью «СЭ» рассказала, что после начала конфликта с Палестиной организаторы запрещали ей выступать на турнирах из-за угрозы терактов.

— Вашу семью и близких события в Израиле затронули?

— Конечно, у нас много знакомых там, которые рассказывают чудовищные истории. Тем более мы туда достаточно часто летаем. Кроме того, когда начался конфликт с Палестиной, служба национальной безопасности ввела запрет для спортсменов принимать участие в соревнованиях, боялись провокаций, террористических актов. Но через некоторое время запрет был снят, с условием соблюдения рекомендаций по безопасности.

— А были какие-то реальные ситуации?

— Все вспоминают теракт на Олимпийских играх в Мюнхене, организованный палестинцами, в результате которого погибли израильские спортсмены. И конечно, никто не хочет повторения тех событий.