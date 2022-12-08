Сломала позвоночник и ушла из спорта. А теперь зарабатывает на портале для взрослых

История одной из лучших наездниц Австралии.

Либби Хопвуд считалась одним из лучших жокеев в конном спорте. Однако ей пришлось завершить успешную карьеру после жуткой травмы. Некоторое время девушка проработала в качестве эксперта на телевидении, но затем нашла для себя новую, довольно своеобразную нишу. Теперь одна из самых известных наездниц Австралии завела канал в соцсети для взрослых, где делится пикантными снимками. И очень гордится собой.

Спорт и травма

Родилась и выросла Либби в Аделаиде, Южная Австралия. До 2014 года ее жизнь была связана исключительно с профессиональным спортом. Хопвуд в качестве жокея выиграла более 5,2 миллиона долларов призовых за долгую карьеру в 3064 скачках. Но из спорта ей пришлось уйти после страшной травмы. Роковое падение стоило Либби карьеры. У нее диагностировали кровоизлияние в мозг, переломы ключицы, лопатки и позвоночника. О профессиональном спорте наезднице пришлось забыть.

Но она решила не расставаться с конным спорте — работала в качестве ведущей Sky Racing. И хоть бывшая спортсменка пользовалась популярностью у публики, в 2019 году она приняла решение уволиться с телеканала. И нашла себе более интересное занятие, которое приносит ей не только солидный доход, но и удовольствие.

Ставки и снимки

Либби решила завести аккаунт на известном портале для взрослых. И у нее была определенная цель — она хочет по-прежнему продвигать конный спорт и давать публике аналитику, но в более раскованных нарядах, чем типичная ведущая на ТВ. Так экс-жокей открыла свой канал, где предлагает комментарии с эротическим подтекстом. «Было некоторое беспокойство по поводу того, как подписание контракта с соцсетью будет воспринято обществом. Но немного встряхнуть скачки не помешает, потому что мне нравится просто бросать вызов статус-кво», — так прокомментировала Хопвуд свое решение.

Примечательно, что близкие спортсменки поддержали женщину. «Моя семья и друзья — это все, что меня волнует. Моему парню нравится то, что я делаю, а семье все равно. Они поддерживают меня во всем», — добавила Либби. Подписка на канал экс-жокея стоит 15 долларов в месяц. Об открытии спортсменка сообщила эффектно: в видеоролике в социальных сетях, расстегнув пиджак и продемонстрировав свое декольте. Она обещала публиковать снимки и комментарии не менее трех раз в неделю.

Вес и сексизм

Помимо продвижения спорта и доходов, появление аккаунта на портале для взрослых помогло спортсменке повысить свою самооценку. По словам Хопвуд, во время профессиональной карьеры она часто сталкивалась с двойными стандартами и сексистскими комментариями. «Даже тогда, когда я занималась спортом, мне приходилось терпеть всякое дерьмо. Я весила 52 кг, и люди все равно говорили: «О, у нее избыточный вес». Когда я завершила карьеру и начала набирать вес, количество человек, которые взяли на себя смелость рассказать мне, насколько я поправилась, было невероятным. Да, я немного пышная, но людям это нравится», — поделилась Либби.

Помимо аккаунта нас сайте для взрослых, у Хопвуд также есть свой бизнес. И она по-прежнему каждый день бывает в конюшне. Но бывшая спортсменка видит смысл продолжать заниматься только тем, что у нее получается лучше всего, — и делать это в нижнем белье. «Мне нравилось продвигать конный спорт в обычной одежде, поэтому я подумала, почему бы не сделать это в нижнем белье. Я использую свои 20 с лишним лет работы в индустрии и пытаюсь поделиться этим с сексуальным, забавным оттенком», — подытожила Хопвуд.