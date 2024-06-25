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Сегодня, 11:06

Российская всадница Валерия Гинева получила нейтральный статус

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международная федерация конного спорта (FEI) присвоила российской спортсменке Валерии Гиневой нейтральный статус, дающий возможность выступать на международных стартах без флага и гимна, сообщает ТАСС.

По данным источника, Гинева, постоянно проживающая в Нидерландах, последний раз выступала на международных стартах в ноябре 2019 года.

Ранее нейтральный статус получили россияне Александра Изместьева, Анна Сущева, Алексей Тюшкевич и Алексей Мащенков.

18 ноября 2023 года на заседании бюро FEI было принято решение о необходимости изменения мер, введенных в отношении российских спортсменов, лошадей, официальных лиц, владельцев лошадей и персонала 2 марта 2022 года.

Источник: ТАСС
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FEI присвоила нейтральный статус российским всадникам Тюшкевичу и Мащенкову

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