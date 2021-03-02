Пропавший олимпийский чемпион по конному спорту Александр Блинов найден мертвым

Олимпийский чемпион 1980 года по конному спорту Александр Блинов, пропавший 9 февраля, найден мертвым, сообщили ТАСС в Федерации конного спорта России (ФКСР).

66-летнего Блинова последний раз до этого видели 9 февраля в деревне Андреевское Можайского района, до начала марта его местонахождение было неизвестно. Поиском пропавшего занимались полиция и добровольцы.

«Тело Александра Блинова найдено сегодня неподалеку от конюшни в деревне Андреевское. От лица Федерации конного спорта России выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким покойного», — сказала пресс-секретарь ФКСР Екатерина Зобова.

Блинов на Олимпийских играх 1980 года в Москве стал чемпионом в командном троеборье и серебряным призером в личном троеборье.