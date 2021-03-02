Конный спорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Конный спорт

Пропавший олимпийский чемпион по конному спорту Александр Блинов найден мертвым

17:47
Теги:

Олимпийский чемпион 1980 года по конному спорту Александр Блинов, пропавший 9 февраля, найден мертвым, сообщили ТАСС в Федерации конного спорта России (ФКСР).

66-летнего Блинова последний раз до этого видели 9 февраля в деревне Андреевское Можайского района, до начала марта его местонахождение было неизвестно. Поиском пропавшего занимались полиция и добровольцы.

«Тело Александра Блинова найдено сегодня неподалеку от конюшни в деревне Андреевское. От лица Федерации конного спорта России выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким покойного», — сказала пресс-секретарь ФКСР Екатерина Зобова.

Блинов на Олимпийских играх 1980 года в Москве стал чемпионом в командном троеборье и серебряным призером в личном троеборье.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10817013

Конный спорт: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир