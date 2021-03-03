Стали известны детали гибели олимпийского чемпиона Блинова

Олимпийский чемпион 1980 года по конному спорту Александр Блинов, пропавший 9 февраля, найден мертвым 2 марта, сообщает «МК».

По данным источника, Блинов замерз насмерть, не дойдя 150 метров до дома. Эту информацию подтвердил и друг спортсмена, Александр Евдокимов.

«Сотрудникам полиции, которые проводили расследование, удалось при помощи найденных свидетелей и записей с камер наблюдения выяснить обстоятельства, предшествовавшие трагедии. В тот злополучный день Саша поехал в Можайск. Зашел в банк, оттуда, сняв деньги, отправился в супермаркет. Судя по кадрам видео, он уже после выхода из магазина был не совсем в хорошем состоянии. Возвращался в Андреевское на такси. Однако до самого дома его не довезли, высадили метров за 500: как объяснил водитель, машина проехать дальше не могла из-за снежных заносов. Но эти несколько сотен метров Александру одолеть оказалось не под силу», — сказал Евдокимов.

Блинов на Олимпийских играх 1980 года в Москве стал чемпионом в командном троеборье и серебряным призером в личном троеборье.