Допинг
Статьи
Новости
Игры
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 10:15

ВАДА отказывается прощать Россию. Наказание от 2015 года продлено вновь

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Логотип ВАДА и флаг России
ВАДА продлило отстранение Российского антидопингового агентства.
Фото Getty Images, Global Look Press
Срочные изменения в нашем законодательстве не помогли РУСАДА получить полноценный статус.

Исполком ВАДА вновь подтвердил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Это значит, что период временного отстранения России, который начался в конце 2015 года, продлен на неопределенный срок. Бесконечная дисквалификация может стать формальным предлогом для отказа от проведения соревнований на территории нашей страны и для других спортивных санкций, которые будут объясняться не политикой, а «борьбой за чистый спорт». В последние месяцы наши законодатели пытались избавиться от заключительных претензий ВАДА, однако старания оказались напрасными.

Табличка «Допинг-контроль»
Фото Global Look Press

Как докопаться до столба

Наказание России за якобы имевшие место антидопинговые нарушения на государственном уровне является рекордным в истории спорта. И в данный момент нет никаких сомнений, что продление санкций носит политический характер. За минувшие семь с лишним лет проведена работа по огромному списку претензий со стороны международных экспертов. В результате российское агентство почти во всех отношениях стало одним из самых передовых в мире. Однако всякий раз обнаруживаются новые «нарушения», и такая тактика является яркой иллюстрацией известного анекдота о том, что «докопаться можно и до столба». Если бы ВАДА проявляло подобную принципиальность повсеместно, в мире не осталось бы ни одного признанного национального агентства.

«Исполком получил обновленную информацию о текущем статусе РУСАДА, которое по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу, — говорится в новом пресс-релизе ВАДА. — Это связано с решением Спортивного арбитражного суда от 2020 года о признании РУСАДА несоответствующим требованиям и применении санкций для российского спорта сроком на два года. РУСАДА будет оставаться несоответствующим кодексу до тех пор, пока ВАДА не сможет убедиться, что выполняется каждое из условий восстановления, названных CAS».

Допинг пробы. Россию снова обвиняют в лидерстве по допингу. Это манипуляция фактами

Особенность ситуации в том, что каждый новый российский чиновник, начинающий переговоры с ВАДА, думает, что претензии к нам являются конкретными и формальными. И стоит их устранить, как многолетний конфликт завершится. Вот и сейчас наша страна в экстренном порядке ликвидировала один из пробелов в законах, к которому могли придраться вадовцы. 28 апреля президент РФ подписал закон, разрешающий РУСАДА утверждать и реализовывать общероссийские антидопинговые правила (раньше часть этих функций принадлежала Минспорту). Однако исполком ВАДА обратил внимание не на этот шаг, а на старый конфликт с базой Московской лаборатории (LIMS).

Спортивный арбитражный суд
Фото Global Look Press

Снова придется встречаться в суде

История с санкциями за якобы имевшие место исправления в LIMS сейчас ушла на второй план из-за политических гонений в адрес российских спортсменов. Россия считает, что сполна заплатила за ту ситуацию, оттрубив два года без флага и гимна на крупных стартах (в том числе на двух Олимпиадах). Однако у ВАДА, как выясняется, другое мнение. В чем конкретно заключаются новые претензии, в пресс-релизе исполкома не уточняется. Однако можно предположить, что нас обвиняют в том, что «неисправленный оригинал базы» так и не был предоставлен в Монреаль. Кроме того, не проведено расследование якобы имевших место изменений. Упоминание об этом действительно есть в решении CAS, но не совсем понятно, можно при предъявлять нам данные претензии после отбытия двухлетнего наказания.

Буквальное исполнение вердикта CAS малореально, поскольку Россия в принципе не признает корректировки базы и считает, что если ее кто-то и правил, то исключительно информатор Григорий Родченков после его бегства из России. Да и в целом непонятно, зачем вадовцам «неисправленный вариант», если они давно действуют по «документу Родченкова» и уже успели на его основании привлечь к ответственности 195 российских спортсменов. Еще 77 предъявлены обвинения, а 188 дел находятся в стадии расследования. Речь здесь идет о возможных нарушениях за период с 2011 по 2015 год, и большинство обвиняемых давно завершили карьеры.

Допинг. «Переломный момент для спорта». Странные восторги по поводу «Закона Родченкова» в США

Если ВАДА продолжит настаивать на том, что российские сборные вплоть до восстановления РУСАДА должны оставаться без флага, что наша страна не должна принимать крупные соревнования, а наши представители — занимать руководящие посты в международных организациях... Очевидно, что точку в таком споре вновь придется ставить Спортивному арбитражу. И уже после того, как закончится сага с политическим отстранением россиян и выступлением в нейтральном статусе.

Что ж, мы уже в который раз получили урок общения с ВАДА. Если садишься играть в карты с шулером, глупо рассчитывать, что он вдруг станет вести себя честно. Это не значит, что надо распускать РУСАДА и отзывать свою подпись под Всемирным антидопинговым кодексом. Однако пора понять — отношения ВАДА с Россией не имеют ничего общего с борьбой за чистый спорт. Это политика, и нас не восстановят до изменения глобальной обстановки в мире или до перехода Всемирного агентства под управление неангажированных менеджеров.

Ну и надо задуматься: стоят ли все наши мучения взносов в бюджет этой прекрасной организации? Ведь, несмотря на все отстранения, мы исправно платим борцам за чистый спорт более миллиона долларов в год.

7
19
Читайте также
Магнус Карлсен рассказал, как играл на турнире в Лондоне после пьянки
«Локомотив» разгромил «Сочи» со счетом 3:0 в матче 26-го тура РПЛ
Экипаж танка Т-80БВМ нанес удары по украинским позициям в зоне СВО
В постпредстве РФ заявили о пределе возможностей ЕС по введению санкций
В Греции отметили неготовность ВСУ к масштабному наступлению
Стало известно об отсутствии консенсуса по продлению зерновой сделки
Популярное видео
Ганус: «РУСАДА борется за свою независимость через тернии»
Поляк Банька возглавил ВАДА
Для Родченкова нашли статью
Глава РУСАДА: "Мы отошли от края пропасти"
Возвращать ли медали Сочи-2014?
Кто передал ВАДА допинговую базу?
Мутко - о допинге в спорте
Ничушкина оставят в «Колорадо» несмотря на скандал
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Белорусы КХЛ становятся долларовыми миллионерами
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Травма Самсонова, возвращение Кочеткова, запрещенные агенты
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Металлург» вернул своего вратаря из Финляндии
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Разин не смог забрать в «Магнитку» лидера «Северстали»
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Воронков решил уехать в НХЛ
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Переломный момент для спорта». Странные восторги по поводу «Закона Родченкова» в США
Новости
RSS RSS
Все новости