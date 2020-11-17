Журова об «акте Родченкова»: «Почему именно американцы должны это регулировать, а не МОК и ВАДА?»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала принятие сенатом США «акта Родченкова», который позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, причастных к схемам, позволяющим системно нарушать антидопинговые правила.

— Мы еще не видели документа полностью, мы можем судить только о неких концепциях, которые приподнимали через прессу, — заявила Журова «СЭ». — Надо изучить документ, прежде чем рисовать угрозы. ВАДА уже высказалось — у разных стран есть разные законодательства, не будет ли «акт Родченкова» входить в диссонанс с законами других государств? Одно дело, когда страна принимает закон, касающийся только ее граждан, а другое, когда по отношению ко всему миру. Я бы призвала другие страны, не только Россию, дать юридическую оценку этому документу. Во многих странах уже приняты достаточно жесткие законы относительно допинга. Зачем сейчас американцы принимают такой закон по отношению ко всем остальным, мне не совсем понятно. Почему не МОК, не ВАДА, а именно американцы должны это регулировать?

— Как-то реагировать нашей стране нужно?

— Сначала надо изучить. Когда международное право имеет приоритет, должны быть подписаны соглашения. В нашей Конституции мы внесли ряд изменений.

Есть одна очень неприятная тенденция в этом законе. Америка выносит какое-то решение, денежное и уголовное наказание — как человек из бедной страны сможет это опротестовать? У него нет денег лететь в США, нанимать дорогих адвокатов, чтобы доказать свою невиновность. Я считаю, это практически нарушение прав человека.

Так же непонятно, если там временные рамки. Например, будут ли нас за Сочи наказывать? Или за нарушение, которые были совершены 10 лет назад? (Константин Колмаков)