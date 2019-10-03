Зеппельт анонсировал новый фильм о допинге

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт? анонсировал выход нового документального фильма, который будет посвящен проблемам допинга в Марокко.

«Следующая часть нашей документальной серии «Допинг. Совершенно секретно»: «Марокко — рай для мошенников?» Пример того, как мировой спорт игнорирует культуру допинга в некоторых странах. Также европейцы любят тренироваться в отдалённых районах Марокко. Почему? Ответ в 16:50 на канале Das Erste», — написал журналист в Twitter.

Напомним, что Зеппельт стал автором серии фильмов о допинге в российском спорте, первый из которых привел к отстранению ВФЛА и РУСАДА.