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Зеппельт анонсировал новый фильм о допинге

01:17
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Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт? анонсировал выход нового документального фильма, который будет посвящен проблемам допинга в Марокко.

«Следующая часть нашей документальной серии «Допинг. Совершенно секретно»: «Марокко — рай для мошенников?» Пример того, как мировой спорт игнорирует культуру допинга в некоторых странах. Также европейцы любят тренироваться в отдалённых районах Марокко. Почему? Ответ в 16:50 на канале Das Erste», — написал журналист в Twitter.

Напомним, что Зеппельт стал автором серии фильмов о допинге в российском спорте, первый из которых привел к отстранению ВФЛА и РУСАДА.

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