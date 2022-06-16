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Сегодня, 10:17

ВАДА проведет аудиторскую проверку в отношении РУСАДА в сентябре

Карен Саркисян
Корреспондент
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) проведет аудиторскую проверку в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВАДА, аудит пройдет в виртуальном формате.

На данный момент РУСАДА лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу из-за нарушений.

Аудит, который является одним из шагов по восстановлению российской организации, планировался в марте, но был перенесен.

Источник: https://tass.ru/sport/14924973
ВАДА
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