ВАДА проведет аудиторскую проверку в отношении РУСАДА в сентябре

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) проведет аудиторскую проверку в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВАДА, аудит пройдет в виртуальном формате.

На данный момент РУСАДА лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу из-за нарушений.

Аудит, который является одним из шагов по восстановлению российской организации, планировался в марте, но был перенесен.