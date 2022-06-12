Гендиректор ВАДА призвал открыть допинговые дела российских спортсменов

Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли призвал вновь открыть допинговые дела российских спортсменов.

«Это создает прецедент. Если в этом деле есть подобные доказательства, то федерации должны возбуждать дела», — приводит слова Ниггли «РИА Новости Спорт» со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

В ВАДА считают, что многие международные спортивные федерации не стали должным образом рассматривать дела россиян, так что нужно открыть их снова и пересмотреть с учетом последнего решения CAS.

Сообщается, что в представленных WADA доказательствах есть подтверждение о манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию ВАДА на решение Международной федерации каноэ (ICF) и дисквалифицировал на четыре года олимпийского чемпиона байдарочника Александра Дьяченко, а также вынес решение о дисквалификации на такой же срок многократного чемпиона мира каноиста Николая Липкина.