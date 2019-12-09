Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу проблем, которые возникнут в российском спорте после решения исполкома ВАДА.

— А вот у меня вопрос!!! Не к иностранным проклятым буржуинам, а к нашим деятелям спортивно-хакерских наук, — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Мы в Московскую лабу влезали? Если да, то зачем ? Что за крепкие профессионалы чистили? Чистильщики ботинок что ли? Вот и накрыло нас медным тазом с гуталином...

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Live!