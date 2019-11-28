Владимир Сальников: «Проблемы с ВАДА? Есть человеческий фактор, мы ничего с ним поделать не можем»

Президент Федерации плавания России олимпийский чемпион Владимир Сальников накануне Олимпийского собрания в Москве выразил мнение, что проблема допинга достигла «вселенских масштабов». Также он высказался относительно проекта санкций ВАДА против России.

— Мы устали от бесконечных рассуждений. Олимпийское движение должно быть сохранено и будет сохранено, я уверен, что мы выступим на Олимпиаде. Уверен, что остальное преодолимо. Здравый смысл возобладает, — отметил Сальников. — Я сегодня планирую встретиться с командой на сборе и рассказать о тех событиях, которые здесь происходят.

Наверняка идут консультации на различных уровнях. Вчера у нас была хорошая встреча с министром спорта. Выразили единое мнение о том, что надо заниматься своим делом. Международные соревнования должны проходить. Понятно, что проблема допинга достигла вселенских масштабов, но многое происходит не со злым умыслом, а по разгильдяйству. С человеческим фактором сделать мы ничего не можем. Уверен, что мы будем и дальше отстаивать интересы спорта и страны на Играх. (Дмитрий Кузнецов)