21:13 11 декабря | ДОПИНГ

Владимир Леонов: "Организаторам Универсиады-2013 оправдываться не за что"

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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов с возмущением прокомментировал информацию доклада Ричарда Макларена о подмене допинг-проб на Универсиаде-2013. Леонов был руководителем генеральной дирекции соревнований, прошедших в Казани. 

-  Непонятная история, – цитирует "Бизнес online" Леонова. – Если вспоминать нашу работу по выявлению антидопинговых нарушений, то мы тогда все делали в соответствии с регламентом, собирали и отправляли пробы в антидопинговые лаборатории. Все, что происходило с допинг-пробами в дальнейшем – это не наша зона ответственности. Три года прошло с проведения Универсиады, никаких запросов по отношении к нам, никаких претензий не было, и тут эти голословные обвинения. Более того, мы и сейчас не можем выступать с какими-то комментариями по ситуации, поскольку никакой конкретики в обвинениях нет. Не объясняться, не оправдываться нам не за что.

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http://sport.business-gazeta.ru/news/179192/

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