ВАДА: возможно, Комитет по соответствию не будет рекомендовать отстранить РУСАДА

Глава Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джонатан Тэйлор заявил, что, возможно, его комитет не будет рекомендовать Исполкому организации отстранить РУСАДА.

— По существующим правилам РУСАДА несет всю ответственность, даже если нарушение совершено другими людьми или организациями, к которым РУСАДА не имеет отношения, — приводит «РИА Новости» слова Тэйлора. — Однако, согласно международным стандартам, национальное антидопинговое агентство продолжит свою работу. Но, возможно, комитет по соответствию не будет рекомендовать отстранить РУСАДА. Мы должны дождаться отчета экспертов.

ВАДА запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с подозрениями в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы в организацию в начале 2019 года.

Осенью у российской стороны было три недели, чтобы дать ответы на вопросы, касающиеся этих данных: письмо с разъяснениями было отправлено в ВАДА 8 октября. Документ был подготовлен независимыми российскими экспертами в области информационных технологий. Эксперты ВАДА должны были рассмотреть ответы 23 октября, но встречу перенесли на неопределенный срок.

ВАДА: Россия предоставила все ответы по московской лаборатории